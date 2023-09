Voluntárias realizam Tarde Alegre para ajudar crianças da Creche Santa Rita de Cássia, em Belém

Para ajudar as crianças atendidas pela Creche Santa Rita de Cássia, que funciona no bairro do Marco, em Belém, um grupo de voluntárias realizará uma Tarde Alegre, na próxima quarta-feira (13). O evento vai ocorrer na Casa de Plácido, que funciona no Centro Social de Nazaré.

A presidente da Associação Santa Rita de Cássia, Arminia Souza, explicou que a creche, que funciona na rua Jabatiteua, atende 80 crianças de 3 a 5 anos. Elas ficam nesse espaço em horário integral - das 8 às 16 horas. A Tarde Alegre vai começar às 16 horas. E a programação deverá se estender até as 8 da noite.

Durante o evento, serão vendidos lanches, e o dinheiro arrecadado será revertido para a creche. Os cartões para participar da Tarde Alegre são vendidos antecipadamente. Durante a programação, também haverá o sorteio de diversos brindes.

Instituição filantrópica sem fins lucrativos, a Creche Santa Rita de Cássia foi reaberta em 2013 e totalmente revitalizada pela diretoria da Associação Santa Rita de Cássia, composta de 26 pessoas, mantendo a creche de portas abertas até hoje. “A presidente da Associação, sra. Arminia Souza, não mede esforços para que o espaço receba as crianças, principalmente da comunidade local, em um ambiente seguro, com um espaço estruturado, acolhedor e familiar”, disse a coordenadora da creche, Acácia Rodrigues.

Ela acrescentou que o convênio com a Secretaria Municipal de Educação ajuda a pagar o salário da equipe pedagógica e dos quatro funcionários, cabendo à diretoria arcar com as demais despesas, impostos, tributos, vigilância, material de limpeza e a revitalização constante do espaço. Para arcar com essas despesas são realizados eventos sociais, como a Tarde Alegre.

As crianças recebem três refeições diárias, lanche matutino, almoço e lanche vespertino. Também recebem um uniforme gratuito e material pedagógico, para colaborar com as famílias. Quem quiser ajudar a creche pode telefonar para a própria creche, cujo número é (91) 3226-7773, ou falar com a senhora Arminia: +55 91 8858-6258.