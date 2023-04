Artistas se unem em espetáculo para arrecadar fundos à Creche Santa Rita de Cássia

Diversos artistas paraenses participaram do espetáculo Arte Solidária, no Theatro da Paz, na última quarta-feira (5). O evento tinha como objetivo arrecadar fundos para a Creche Santa Rita de Cássia, no bairro do Marco, em Belém. A apresentação artística foi um dos planejamentos que visam contribuir para as despesas gerais do local, entre elas, o pagamento dos seus funcionários.

A entidade filantrópica sem fins lucrativos atende 80 crianças oriundas de famílias carentes, da Terra Firme, Curió Utinga, Marco, além daquelas encaminhadas pelo conselho tutelar, nas turmas do maternal 2, jardim 1 e 2. A creche faz parte da Associação Santa Rita de Cássia, que surgiu a partir da igreja católica de mesmo nome, e tem como atual presidente, Arminda Souza, e sua vice, Lilian Castro.

“O espetáculo Arte Solidária, em prol da Creche Santa Rita de Cássia, foi maravilhoso! Os músicos, cantores, a Orquestra de Violoncelistas da Amazônia, as crianças e jovens músicos, alunos do Conservatório Carlos Gomes, abrilhantaram o espetáculo, que foi elogiado por todos. A venda dos ingressos foi satisfatória, uma arrecadação que contribuirá significativamente com a nossa creche”, disse Arminda Souza.

O evento teve como objetivo arrecadar fundos para a Creche Santa Rita de Cássia, no bairro do Marco, em Belém (Valério Silveira/Creche Santa Rita de Cássia)

A Creche Santa Rita de Cássia é mantida por renda de associados, os chamados padrinhos solidários, que são pessoas físicas ou jurídicas, que colaboram com doações, e promoções de eventos, como bazares, jantares, apresentações musicais e realização de bingos. O estabelecimento de ensino funciona em período integral, sendo a entrada das crianças às 8h e saída às 16h. Atualmente, o local conta com o apoio de cerca de 70 padrinhos solidários, estima a coordenadora pedagógica.

Dados para contribuições:

Associação Santa Rita de Cássia.

Banco do Brasil

Agência: 0765-X

C/C : 13803-7

Chave PIX: 05418157/0001-55 (CNPJ)