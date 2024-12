Vítimas de incêndio em Belém recebem auxilio habitacional do Governo do Pará

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação (Cohab), entregou nesta segunda-feira (23) cheques do programa habitacional "Sua Casa" e ajuda humanitária para 22 famílias que tiveram suas casas atingidas por incêndios nos bairros da Pedreira, Telégrafo, Tapanã e Terra Firme, e no distrito de Icoaraci, em Belém.

Os benefícios foram entregues pela vice-governadora Hana Tuma, no Palácio dos Despachos. “É difícil achar palavras que possam externar nossa solidariedade para cada família que, tão próximo do Natal, perdeu a casa e tudo o que tinha nos incêndios ocorridos em dezembro. Mas sabemos que quem crê em Deus sabe que Ele nos dá força para recomeçar. Desejo a vocês que 2025 seja um ano muito abençoado na vida de cada um. Que seja um ano próspero, e que esse auxílio possa reerguer não só a casa, mas, a vida de vocês”, disse Hana Tuma.

Material e mão de obra

O Programa Sua Casa concede dois benefícios a famílias em situação de vulnerabilidade: auxílio para aquisição de materiais para construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação da unidade habitacional, e ainda recursos para pagamento de mão de obra. O valor total do auxílio pode chegar a R$ 21 mil.

Para Míriam Martins, moradora do bairro da Pedreira, o programa foi a salvação para seis famílias de parentes seus que moram no local atingido pelo fogo. “Fui vítima de dois incêndios, um atrás do outro, e perdi uma vida inteira ali dentro. Esse cheque é um presente de Natal. Sou muito grata, primeiro a Deus, porque tivemos muitas dificuldades de tirar minha mãe daquela casa em chamas, pois ela não podia andar por conta dos joelhos operados recentemente, e também sou grata ao governo do Estado pela oportunidade de recomeçar nossas vidas. Lá era uma vila de casas onde viviam seis famílias, entre irmãos e sobrinhos, e todos perderam tudo”, contou.

Recomeço

O diretor-presidente da Cohab, Luís André Guedes, destacou que, além dos recursos do "Sua Casa", foram entregues cestas de alimentos, como ajuda humanitária às famílias. “Que essa ajuda possa amenizar esse sofrimento e as famílias possam recomeçar suas vidas. Estamos fazendo esse trabalho atendendo ao pedido do governador Helder Barbalho, que orientou a equipe da Cohab para que, no menor espaço de tempo possível, liberasse o benefício para que as famílias pudessem começar a construir suas casas ainda este mês”, disse.

Famílias vítimas de sinistros têm prioridade no recebimento do cheque do Programa Sua Casa, que nos últimos seis anos beneficiou 120 mil núcleos familiares em todo o Estado do Pará.