Vistoria técnica em casas afetadas por explosão na Eletronorte continua nesta quinta-feira (17)

Até o momento a Defesa Civil de Belém contabiliza 73 imóveis impactados pela explosão ocorrida nas Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), no bairro da Terra Firma, na última terça-feira (15). Nesta quinta-feira (17), o corpo de engenharia civil retornará à área para dar continuidade ao levantamento. Ainda não é possível estimar o número total de edificações atingidas.

Além das ruas no entorno da Eletronorte, a equipe da Defesa Civil de Belém fará vistoria em prédios localizados no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT – Guamá), que também sofreram danos em decorrência da explosão.

“Diante desta situação, montamos uma força-tarefa e destacamos 100% de nosso quadro de engenharia para atender a área atingida pela explosão. Até o momento não foram identificados danos estruturais nos imóveis. Eles tiveram em sua maioria vidraças, portas e telhados danificados. A Defesa Civil vai elaborar o relatório circunstanciando todos esses danos, entregará ao proprietário de cada imóvel, para que procurem a empresa, em busca do devido ressarcimento”, explicou a presidente da Defesa Civil de Belém, Christiane Ferreira.