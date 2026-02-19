Visitações públicas ao Planetário retornam neste sábado (21/2), em Belém; saiba mais

s visitações ao Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) retornam a partir deste sábado (21/2), das 8h30 às 11h30. Com isso, o Planetário poderá ser acessado pelo público sempre às quartas-feiras das 14h30 às 17h30, com entrada gratuita, e aos sábados, das 8h30 às 11h30. O ingresso custa R$10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada). Crianças de até 6 anos não pagam, bem como pessoas com direito às gratuidades previstas em lei. Professores e estudantes pagam meia-entrada, mediante comprovação. Além disso, não é necessário efetuar agendamento prévio para as visitas.

O diretor do CCPPA, José Roberto Silva, explica que o retorno das atividades ocorre após um período de planejamento e de formações voltadas aos estagiários que atuam no Centro. “Para a organização das ações previstas para 2026, foi necessária a realização de formações promovidas pela equipe técnica do Planetário, além de parcerias externas, destinadas aos nossos estagiários. Essas oficinas tiveram como foco o aprimoramento das estratégias de atendimento ao público”, destaca.

Segundo o gestor, a retomada representa um momento de satisfação para a instituição. “Nosso objetivo é manter a presença do público em nossas atividades e dar continuidade à missão de divulgar e promover o conhecimento científico”, afirma.

VEJA MAIS



Em 2025, as ações realizadas pelo Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) atingiram 116.887 pessoas, o maior público anual desde a inauguração do espaço, em 1999. O número reúne participantes das visitações públicas e escolares, de eventos e das atividades do Planetário Móvel, unidade itinerante que promove sessões imersivas de Astronomia em uma cúpula que simula o Universo. Desde a sua inauguração, o CCPPA já ultrapassou a marca de 1,1 milhão de visitantes.

O Planetário do Pará “Sebastião Sodré da Gama” desenvolve atividades desde 1999. Em 2012, ampliou suas ações e atendimentos com a implantação do Centro de Ciências, que contempla as áreas de Astronomia, Matemática, Química, Física e Biologia. As visitações ao CCPPA são compostas por sessão de cúpula e acesso ao Centro de Ciências.

Durante as sessões na Cúpula Kwarahy, os visitantes realizam uma viagem pelo conhecimento científico, contemplando o universo A cúpula possui 11 metros de diâmetro e conta com o projetor ZeissSkymaster ZKP-3, equipamento que projeta cerca de 7 mil estrelas, constelações, Lua e planetas. Ele simula o céu de qualquer parte do globo terrestre e também pode funcionar como máquina do tempo, apresentando o céu conforme era visto em qualquer época do passado e também como será no futuro.

Agendamento Escolar

A partir desta quinta-feira (19), o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) retoma o atendimento a escolas públicas e particulares, contemplando turmas a partir do 2º ano do Ensino Fundamental. O agendamento para visitas escolares é aberto no dia 15 de cada mês, para atendimentos a serem realizados no mês subsequente. As visitas ocorrem de terça a sexta-feira, exclusivamente mediante agendamento prévio.

Estudantes de escolas públicas estaduais e municipais são isentos de pagamento. Para alunos de instituições particulares, é cobrada a taxa de R$ 5 por estudante. Professores acompanhantes, tanto da rede pública quanto da privada, têm entrada gratuita. Os agendamentos para visitações escolares podem ser realizados pelo telefone (91) 3284-9116 ou pelo e-mail agenda.planetario@uepa.br.

Serviço

Visitação ao Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA)

Quartas-feiras das 14h30 às 17h30 - entrada gratuita

Sábados das 8h30 às 11h30 - Ingressos R$10,00 e R$5,00 (meia entrada)

Crianças de até 6 anos não pagam, bem como pessoas com direito às gratuidades previstas em lei