Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Visitações públicas ao Planetário retornam neste sábado (21/2), em Belém; saiba mais

A partir desta data, o espaço poderá ser acessado pelo público sempre às quartas-feiras das 14h30 às 17h30, com entrada gratuita, e aos sábados, das 8h30 às 11h30

O Liberal
fonte

Crianças no Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) (Divulgação / UEPA)

s visitações ao Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) retornam a partir deste sábado (21/2), das 8h30 às 11h30. Com isso, o Planetário poderá ser acessado pelo público sempre às quartas-feiras das 14h30 às 17h30, com entrada gratuita, e aos sábados, das 8h30 às 11h30. O ingresso custa R$10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada). Crianças de até 6 anos não pagam, bem como pessoas com direito às gratuidades previstas em lei. Professores e estudantes pagam meia-entrada, mediante comprovação. Além disso, não é necessário efetuar agendamento prévio para as visitas. 

O diretor do CCPPA, José Roberto Silva, explica que o retorno das atividades ocorre após um período de planejamento e de formações voltadas aos estagiários que atuam no Centro. “Para a organização das ações previstas para 2026, foi necessária a realização de formações promovidas pela equipe técnica do Planetário, além de parcerias externas, destinadas aos nossos estagiários. Essas oficinas tiveram como foco o aprimoramento das estratégias de atendimento ao público”, destaca.

Segundo o gestor, a retomada representa um momento de satisfação para a instituição. “Nosso objetivo é manter a presença do público em nossas atividades e dar continuidade à missão de divulgar e promover o conhecimento científico”, afirma. 

VEJA MAIS

image Projeto ‘Meninas nas Ciências’ está com inscrições abertas no Planetário do Pará
Iniciativa seleciona 20 estudantes para atividades científicas ao longo do ano

image Planetário do Pará celebra 26 anos como referência em divulgação científica na Amazônia
Fundado em 30 de setembro de 1999, o Planetário do Pará nasceu com o propósito de democratizar o acesso ao conhecimento científico, especialmente na área da Astronomia

Em 2025, as ações realizadas pelo Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) atingiram 116.887 pessoas, o maior público anual desde a inauguração do espaço, em 1999. O número reúne participantes das visitações públicas e escolares, de eventos e das atividades do Planetário Móvel, unidade itinerante que promove sessões imersivas de Astronomia em uma cúpula que simula o Universo. Desde a sua inauguração, o CCPPA já ultrapassou a marca de 1,1 milhão de visitantes.

O Planetário do Pará “Sebastião Sodré da Gama” desenvolve atividades desde 1999. Em 2012, ampliou suas ações e atendimentos com a implantação do Centro de Ciências, que contempla as áreas de Astronomia, Matemática, Química, Física e Biologia. As visitações ao CCPPA são compostas por sessão de cúpula e acesso ao Centro de Ciências.

Durante as sessões na Cúpula Kwarahy, os visitantes realizam uma viagem pelo conhecimento científico, contemplando o universo A cúpula possui 11 metros de diâmetro e conta com o projetor ZeissSkymaster ZKP-3, equipamento que projeta cerca de 7 mil estrelas, constelações, Lua e planetas. Ele simula o céu de qualquer parte do globo terrestre e também pode funcionar como máquina do tempo, apresentando o céu conforme era visto em qualquer época do passado e também como será no futuro.

Agendamento Escolar

A partir desta quinta-feira (19), o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) retoma o atendimento a escolas públicas e particulares, contemplando turmas a partir do 2º ano do Ensino Fundamental. O agendamento para visitas escolares é aberto no dia 15 de cada mês, para atendimentos a serem realizados no mês subsequente. As visitas ocorrem de terça a sexta-feira, exclusivamente mediante agendamento prévio.

Estudantes de escolas públicas estaduais e municipais são isentos de pagamento. Para alunos de instituições particulares, é cobrada a taxa de R$ 5 por estudante. Professores acompanhantes, tanto da rede pública quanto da privada, têm entrada gratuita. Os agendamentos para visitações escolares podem ser realizados pelo telefone (91) 3284-9116 ou pelo e-mail agenda.planetario@uepa.br.

Serviço

  • Visitação ao Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA)
  • Quartas-feiras das 14h30 às 17h30 - entrada gratuita
  • Sábados das 8h30 às 11h30 - Ingressos R$10,00 e R$5,00 (meia entrada)
  • Crianças de até 6 anos não pagam, bem como pessoas com direito às gratuidades previstas em lei
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

visitações públicas

planetário

retornam neste sábado

belém

saiba mais
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

GREVE

Técnicos-administrativos da UFPA, Unifesspa e Ufopa aprovam greve a partir do dia 23

Servidores aguardam resultado final das assembleias gerais em todo o Brasil 

16.02.26 19h34

PARÁ

Veja quais raças de cães devem usar focinheira no Pará; tutor pode ser multado

Existe uma lei estadual que dispõe sobre a circulação de cachorros de médio e grande porte em vias públicas, praças, parques, jardins e locais de aglomeração de pessoas no Pará

17.02.26 7h00

programação

Carnaval: confira o que abre e fecha em Belém durante as festas

Muitos espaços terão alterações nos horários

12.02.26 19h33

RADARES

Belém tem 90 equipamentos para fiscalização e monitoramento do trânsito; veja onde

"A fiscalização de velocidade é 24 horas por dia", diz o diretor de Transporte da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Isaías Reis

18.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda