VÍDEO: Turistas dançam carimbó e se divertem em ponto turístico de Belém

Visitantes foram vistos no Boulevard da Gastronomia, na Estação das Docas, aproveitando apresentações culturais

Hannah Franco
Ao som de carimbó, turistas se divertem e dançam em Belém (Gerliton Eduardo/Especial para O Liberal)

Turistas que estão em Belém para a COP30 foram vistos dançando carimbó e aproveitando a programação cultural da cidade na noite desta sexta-feira (14). Com a chegada de delegações internacionais e visitantes de vários países, a capital paraense tem registrado grande movimentação em pontos turísticos.

Imagens mostram os turistas se divertindo ao som de carimbó no Boulevard da Gastronomia, localizado na Boulevard Castilho França, em frente à Estação das Docas. No vídeo, o público aparece animado e acompanhando a apresentação do grupo de carimbó Sancari, atração musical do restaurante local.

A presença de estrangeiros em Belém durante a conferência tem impulsionado o movimento em bares, restaurantes, feiras e espaços culturais da cidade. Essa não é a primeira vez que visitantes são flagrados se divertindo em programações típicas: na última semana, turistas também foram vistos curtindo o tradicional “rock doido” na ilha de Outeiro.

Com diferentes atrações culturais espalhadas pela capital, Belém tem apresentado uma rotina animada durante a COP30, com turistas participando de manifestações da cultura local, especialmente da música e da dança amazônica.

Palavras-chave

COP 30

Turistas em Belém
Belém
