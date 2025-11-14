VÍDEO: Turistas dançam carimbó e se divertem em ponto turístico de Belém

Turistas que estão em Belém para a COP30 foram vistos dançando carimbó e aproveitando a programação cultural da cidade na noite desta sexta-feira (14). Com a chegada de delegações internacionais e visitantes de vários países, a capital paraense tem registrado grande movimentação em pontos turísticos.

Imagens mostram os turistas se divertindo ao som de carimbó no Boulevard da Gastronomia, localizado na Boulevard Castilho França, em frente à Estação das Docas. No vídeo, o público aparece animado e acompanhando a apresentação do grupo de carimbó Sancari, atração musical do restaurante local.

VEJA MAIS

A presença de estrangeiros em Belém durante a conferência tem impulsionado o movimento em bares, restaurantes, feiras e espaços culturais da cidade. Essa não é a primeira vez que visitantes são flagrados se divertindo em programações típicas: na última semana, turistas também foram vistos curtindo o tradicional “rock doido” na ilha de Outeiro.

Com diferentes atrações culturais espalhadas pela capital, Belém tem apresentado uma rotina animada durante a COP30, com turistas participando de manifestações da cultura local, especialmente da música e da dança amazônica.