Veja o que fazer em Belém hoje (14/11): Carabao, Mega Pop Show, Na Cuíra e as atrações da COP 30

Se tem uma coisa que Belém sabe fazer bem é transformar qualquer sexta-feira em uma grande festa. E nesta (14/11), a “Capital Mundial do Brega” promete provar mais uma vez que animação por aqui é tradição. A cidade amanhece com clima de COP 30, mas anoitece ao som de aparelhagens, carimbó, samba, pop rock e muito mais.

Especial Bregoso na Beira

O “Especial Bregoso na Beira” reúne a aparelhagem Carabao – o Furioso do Marajó, Mega Pop Show, Xeiro Verde e DJ Márcio Lins, em um complexo gastronômico e cultural à beira do rio.

Horário: a noite

Local: Rua São Boaventura, 268, Cidade Velha

Ingressos: à venda nas lojas Kings (Pátio Belém e Parque Shopping) e Sonhos dos Pés (Boulevard e Metrópole)

FreeZone COP 30 – Palco 2

A programação da FreeZone, promovida pelo Instituto Cultural Artê, apresenta Grupo Folclórico Frutos do Pará, Kawahiva, Carimbó Tucunaré, Jaciara Carvalho, Kim Marques, Edilson Moreno, Ximbinha e Banda, e Wanderley Andrade.

Horário: a partir das 17h

Local: Praça da Bandeira – FreeZone COP 30

Ingresso: gratuito

Vingadores do Brega – Pavilhão Pará

A banda se apresenta no espaço montado na Green Zone da COP 30, que segue programação até o dia 21.

Horário: 18h

Local: Avenida Júlio César, Parque da Cidade, bairro do Souza

Ingresso: gratuito

Warilou – Porto Futuro I

A banda Warilou relembra sucessos em apresentação que integra a programação cultural do Sebrae Pará.

Horário: 20h

Local: Enzone – Porto Futuro I, Rua Belém, s/n, Reduto

Ingresso: gratuito mediante inscrição pelo app “En-Zone COP 30” ou cadastro no local

Baile Na Cuíra Pra Dançar

A festa reúne Banda Na Cuíra e DJ Estamyna, com repertório de ritmos amazônicos.

Horário: 20h

Local: Avenida Duque de Caxias, 450 (altos), Marco

Ingresso: R$ 25 na portaria



Sexta Desacostumada

Com DJs Desacostumado, Diego e Lucas Castanha e Banda, misturando ritmos amazônicos e brasilidades.

Horário: a partir das 17h

Local: Rua São Boaventura, 112, Cidade Velha

Ingresso: gratuito até 18h30; depois R$ 20

Museu do Artesanato Paraense – Espaço São José Liberto

Apresentações musicais ao ar livre: Projeto Sons Atípicos (16h), Projeto Saia de Flores (18h) e Beatles Forever (20h).

Horário: a partir das 16h Local: Praça Amazonas, 254, Jurunas Ingresso: gratuito

Cervejaria Cabôca – Pop Rock:

Show com Markinho Duran e Beatles Forever.

Horário: happy hour às 18h, show às 20h

Local: Boulevard Castilho França

Ingressos: reservas pelo (91) 99252-5436

Ensaio Show – Gavião Real / Acadêmicos da Pedreira

Com roda de samba, ensaio da bateria Indomável e ala musical da escola.

Horário: 19h

Local: Travessa Timbó, 1021, Pedreira

Ingresso: informações no local

Cinema – “Pasárgada”, de Dira Paes

Sessão especial do longa que integra a programação da COP 30.

Horário: 15h

Local: Cine Dira Paes – Palacete Pinho, Cidade Velha

Ingresso: gratuito, com reserva pelo Sympla