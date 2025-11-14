Capa Jornal Amazônia
Cultura

Veja o que fazer em Belém hoje (14/11): Carabao, Mega Pop Show, Na Cuíra e as atrações da COP 30

Programação inclui shows gratuitos e também exibição do filme de Dira Paes

Amanda Martins
fonte

Aparelhagem Carabao - O Furioso do Marajó (Divulgação)

Se tem uma coisa que Belém sabe fazer bem é transformar qualquer sexta-feira em uma grande festa. E nesta (14/11), a “Capital Mundial do Brega” promete provar mais uma vez que animação por aqui é tradição. A cidade amanhece com clima de COP 30, mas anoitece ao som de aparelhagens, carimbó, samba, pop rock e muito mais.

Especial Bregoso na Beira

O “Especial Bregoso na Beira” reúne a aparelhagem Carabao – o Furioso do Marajó, Mega Pop Show, Xeiro Verde e DJ Márcio Lins, em um complexo gastronômico e cultural à beira do rio.

  • Horário: a noite
  • Local: Rua São Boaventura, 268, Cidade Velha
  • Ingressos: à venda nas lojas Kings (Pátio Belém e Parque Shopping) e Sonhos dos Pés (Boulevard e Metrópole)

FreeZone COP 30 – Palco 2

A programação da FreeZone, promovida pelo Instituto Cultural Artê, apresenta Grupo Folclórico Frutos do Pará, Kawahiva, Carimbó Tucunaré, Jaciara Carvalho, Kim Marques, Edilson Moreno, Ximbinha e Banda, e Wanderley Andrade.

  • Horário: a partir das 17h
  • Local: Praça da Bandeira – FreeZone COP 30
  • Ingresso: gratuito

Vingadores do Brega – Pavilhão Pará

A banda se apresenta no espaço montado na Green Zone da COP 30, que segue programação até o dia 21.

  • Horário: 18h
  • Local: Avenida Júlio César, Parque da Cidade, bairro do Souza
  • Ingresso: gratuito

Warilou – Porto Futuro I

A banda Warilou relembra sucessos em apresentação que integra a programação cultural do Sebrae Pará.

  • Horário: 20h
  • Local: Enzone – Porto Futuro I, Rua Belém, s/n, Reduto
  • Ingresso: gratuito mediante inscrição pelo app “En-Zone COP 30” ou cadastro no local

Baile Na Cuíra Pra Dançar

A festa reúne Banda Na Cuíra e DJ Estamyna, com repertório de ritmos amazônicos.

  • Horário: 20h
  • Local: Avenida Duque de Caxias, 450 (altos), Marco
  • Ingresso: R$ 25 na portaria


Sexta Desacostumada

Com DJs Desacostumado, Diego e Lucas Castanha e Banda, misturando ritmos amazônicos e brasilidades.

  • Horário: a partir das 17h
  • Local: Rua São Boaventura, 112, Cidade Velha
  • Ingresso: gratuito até 18h30; depois R$ 20

Museu do Artesanato Paraense – Espaço São José Liberto

Apresentações musicais ao ar livre: Projeto Sons Atípicos (16h), Projeto Saia de Flores (18h) e Beatles Forever (20h).

  1. Horário: a partir das 16h
  2. Local: Praça Amazonas, 254, Jurunas
  3. Ingresso: gratuito

Cervejaria Cabôca – Pop Rock: 

Show com Markinho Duran e Beatles Forever.

  • Horário: happy hour às 18h, show às 20h
  • Local: Boulevard Castilho França
  • Ingressos: reservas pelo (91) 99252-5436

Ensaio Show – Gavião Real / Acadêmicos da Pedreira

Com roda de samba, ensaio da bateria Indomável e ala musical da escola.

  • Horário: 19h
  • Local: Travessa Timbó, 1021, Pedreira
  • Ingresso: informações no local

Cinema – “Pasárgada”, de Dira Paes

Sessão especial do longa que integra a programação da COP 30.

Horário: 15h
Local: Cine Dira Paes – Palacete Pinho, Cidade Velha
Ingresso: gratuito, com reserva pelo Sympla

Cultura
