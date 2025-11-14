Veja o que fazer em Belém hoje (14/11): Carabao, Mega Pop Show, Na Cuíra e as atrações da COP 30
Programação inclui shows gratuitos e também exibição do filme de Dira Paes
Se tem uma coisa que Belém sabe fazer bem é transformar qualquer sexta-feira em uma grande festa. E nesta (14/11), a “Capital Mundial do Brega” promete provar mais uma vez que animação por aqui é tradição. A cidade amanhece com clima de COP 30, mas anoitece ao som de aparelhagens, carimbó, samba, pop rock e muito mais.
Especial Bregoso na Beira
O “Especial Bregoso na Beira” reúne a aparelhagem Carabao – o Furioso do Marajó, Mega Pop Show, Xeiro Verde e DJ Márcio Lins, em um complexo gastronômico e cultural à beira do rio.
- Horário: a noite
- Local: Rua São Boaventura, 268, Cidade Velha
- Ingressos: à venda nas lojas Kings (Pátio Belém e Parque Shopping) e Sonhos dos Pés (Boulevard e Metrópole)
FreeZone COP 30 – Palco 2
A programação da FreeZone, promovida pelo Instituto Cultural Artê, apresenta Grupo Folclórico Frutos do Pará, Kawahiva, Carimbó Tucunaré, Jaciara Carvalho, Kim Marques, Edilson Moreno, Ximbinha e Banda, e Wanderley Andrade.
- Horário: a partir das 17h
- Local: Praça da Bandeira – FreeZone COP 30
- Ingresso: gratuito
Vingadores do Brega – Pavilhão Pará
A banda se apresenta no espaço montado na Green Zone da COP 30, que segue programação até o dia 21.
- Horário: 18h
- Local: Avenida Júlio César, Parque da Cidade, bairro do Souza
- Ingresso: gratuito
Warilou – Porto Futuro I
A banda Warilou relembra sucessos em apresentação que integra a programação cultural do Sebrae Pará.
- Horário: 20h
- Local: Enzone – Porto Futuro I, Rua Belém, s/n, Reduto
- Ingresso: gratuito mediante inscrição pelo app “En-Zone COP 30” ou cadastro no local
Baile Na Cuíra Pra Dançar
A festa reúne Banda Na Cuíra e DJ Estamyna, com repertório de ritmos amazônicos.
- Horário: 20h
- Local: Avenida Duque de Caxias, 450 (altos), Marco
- Ingresso: R$ 25 na portaria
Sexta Desacostumada
Com DJs Desacostumado, Diego e Lucas Castanha e Banda, misturando ritmos amazônicos e brasilidades.
- Horário: a partir das 17h
- Local: Rua São Boaventura, 112, Cidade Velha
- Ingresso: gratuito até 18h30; depois R$ 20
Museu do Artesanato Paraense – Espaço São José Liberto
Apresentações musicais ao ar livre: Projeto Sons Atípicos (16h), Projeto Saia de Flores (18h) e Beatles Forever (20h).
- Horário: a partir das 16h
- Local: Praça Amazonas, 254, Jurunas
- Ingresso: gratuito
Cervejaria Cabôca – Pop Rock:
Show com Markinho Duran e Beatles Forever.
- Horário: happy hour às 18h, show às 20h
- Local: Boulevard Castilho França
- Ingressos: reservas pelo (91) 99252-5436
Ensaio Show – Gavião Real / Acadêmicos da Pedreira
Com roda de samba, ensaio da bateria Indomável e ala musical da escola.
- Horário: 19h
- Local: Travessa Timbó, 1021, Pedreira
- Ingresso: informações no local
Cinema – “Pasárgada”, de Dira Paes
Sessão especial do longa que integra a programação da COP 30.
Horário: 15h
Local: Cine Dira Paes – Palacete Pinho, Cidade Velha
Ingresso: gratuito, com reserva pelo Sympla
