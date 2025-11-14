Virada Sustentável em Belém alerta sobre calor e poluição das águas

Uma onda cheia de itens poluentes em pleno cenário urbano e ovos "fritando" ao sol no território de Belém. Nada para se espantar, mas para refletir sobre os rumos da Terra diante das mudanças climáticas, a partir dessas duas instalações gigantes que integram a Virada Sustentável: "Eggcident", do artista holândes Henk Hofstra, e "A Onda", de Eduardo Baum. Obras com o intuito de chamar a atenção do público para a emergência climática. A Virada integra a programação paralela da COP 30.

Essas duas obras marcam os 15 anos da Virada Sustentável e ficam expostas na capital paraense até 21 de novembro. Nesse caso, o "Eggcident" no Boulevard da Gastronomia e "A Onda" no Complexo Turístico Ver-o-Rio. As pessoas que transitarem por esses dois locais podem conferir os trabalhos e, então, refletir acerca dos efeitos da crise ambiental de forma lúdica e simbólica.

Cofundador da Virada Sustentável, André Palhano, ressalta a contribuição da COP 30 para Belém. "Em comparação com as últimas COPs, a gente tem uma organização muito boa das coisas que vêm acontecendo, da programação paralela, da programação oficial na Zona Azul e na Zona Verde. Não tenho a menor dúvida de que, além do legado estrutural que fica para cidade, como em qualquer grande evento, a gente vai ter Belém no centro das atenções como de fato a capital da Amazônia", afirma.

O papel da arte na construção de uma nova mentalidade com relação ao meio ambiente foi ressaltado por André Palhano. "A gente acredita que a arte e a cultura têm um papel fundamental na conscientização e na informação para as pessoas. A arte tem o poder de traduzir, de sintetizar, de tornar tangível, muitas vezes, sentimentos, ideias que são bastante complexos e tornam o entendimento, a compreensão dos temas que a gente trata, não apenas uma questão intelectual, mas também uma questão do coração", arremata.

Ovos e plásticos

O público pode observar em "Eggcident" ovos gigantes "fritando" ao sol. Essa imagem representa o aquecimento global e o impacto direto sobre o cotidiano das pessoas.

Já "A Onda" é uma obra confeccionada com cerca de 30 mil peças plásticas reaproveitadas. Ela serve para denunciar o descarte de resíduos nos rios e oceanos e defende a economia circular. Esse é um dos graves problemas verificados no mundo, e, em particular, nos rios da Amazônia. As duas instalações podem ser conferidas até o dia 21 deste mês, data de encerramento da COP 30.

A instalação "Eggcident" ganha novo sentido na Amazônia: um lembrete de que o problema climático não é distante e ameaça diretamente a Floresta Amazônica, peça-chave no equilíbrio do clima global.

Confeccionada com cerca de 30 mil peças plásticas coletadas em cooperativas de reciclagem, a obra "A Onda" constitui uma imponente massa azul em movimento. Ela denuncia o impacto do descarte irregular de plásticos nos rios e oceanos. O Brasil despeja cerca de 1,3 milhão de toneladas de plástico nos oceanos todos os anos, segundo o relatório Fragmentos da Destruição (ONG @oceana, 2024).

Essas instalações artísticas são projetos viabilizados pelo Ministério da Cultura. A obra "A Onda" é oferecida pela Accor, por meio da rede Novotel, e "Eggcident" tem oferecimento da Embaixada e dos Consulados dos Países Baixos no Brasil.

A Virada Sustentável é considerada o maior festival de sustentabilidade da América Latina. O evento chega aos seus 15 anos de história em um momento emblemático em que a arte aproxima o tema da crise climática do cotidiano das pessoas. As duas instalações, agora em Belém, já passaram pelo Rio de Janeiro e por São Paulo.

Realizada em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, a Virada Sustentável reúne informações detalhadas da programação em Belém em @viradasustentavel.



Serviço:

Instalações artísticas

'Eggcident', de Henk Hofstra

Período da Exposição: até 21 de novembro de 2025

Local: Boulevard da Gastronomia - Belém (PA)

'A Onda', de Eduardo Baum

Período da Exposição: até 21 de novembro de 2025

Local: Complexo Turístico Ver-o-Rio - Belém (PA)