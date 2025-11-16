A agenda cultural com programação gratuita agita a capital do Brasil na última semana de COP30

Dando início a segunda semana de COP30, Belém segue intensa quando o assunto é programação cultural. A capital do Brasil tem uma agenda paralela voltada eventos gratuitos, prioritariamente.

No domingo, 16, o historiador Michel Pinho vai ministrar a Aula Pública “Belém COP 30: Passado, Presente e Futuro”, onde irá percorrer pontos históricos de Belém discutindo as transformações da capital do Pará ao longo do século XVII até o século XXI, abordando momentos marcantes como a construção do Ver-o-Peso e a Cabanagem. A atividade é gratuita e aberta ao público. O ponto de encontro é o Forte do Presépio, na Cidade Velha, a partir de 8h15, e a aula terá duração de 1h30.

Confira a seguir uma agenda do que vai ocorrer até o dia 21 de novembro:

- A Freezone, na Praça da Bandeira, estará com diversas programações gratuitas até o fim da COP. Além de fóruns que vão debater o tema meio ambiente e clima, também ocorrerão exibição de filmes, grupos de carimbó e parafolclóricos, quadrilhas juninas, apresentações teatrais e shows de artistas como Wanderley Andrade, Banda AR-15, Zona Rural, Markinho Duran, Zaynara, Arthur Espíndola e Liah Soares. Confira a programação completa aqui.

- Na Enzone, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Pará), localizada no Porto Futuro I, no bairro do Reduto, a programação conta com museu a céu aberto, festival gastronômico com chefs amazônicos, feira de economia criativa, além de shows diários. As bandas Warilou, Fruta Quente e Sayonara, e os cantores Arthur Espíndola, Gigi Furtado e Lucinha Bastos e o músico Felix Robatto estão entre as atrações. A Enzone fica aberta das 16h às 22h.

- Na Green Zone, localizada na avenida Senador Lemos, no Parque da Cidade, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) está com programação no Palco Pará, no térreo do Pavilhão Pará. Atrações como a banda Vingadores do Brega, a Marujada de São Benedito, o cantor Pinduca e o grupo Arraial do Pavulagem estarão presentes no evento.

- No Espaço São José Liberto, o Museu do Artesanato Paraense (MAP) está aberto com exposição de peças, rodas de conversa e diversas atrações culturais, como o Grupo Paranativo, Mariza Black, Beatles Forever, Nilson Chaves, Banda Sayonara, Fruto Sensual e Markinho Duran. O espaço fica localizado na Praça Amazonas, s/n, bairro Jurunas.

- O Sesc Pará está realizando o Jambu Arena, no Sesc Doca, avenida Visconde de Souza Franco, 644, Reduto. Através de vivências, oficinas e shows é celebrada a identidade e a cultura regional. No palco, atrações como Zaynara, Manoel Cordeiro, Lia Sophia e a aparelhagem Mega Príncipe Negro. Os ingressos são adquiridos mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

- O Observatório do Clima realiza em Belém atividades que envolvem arte, ciência e ação climática. A programação cultural ocorre no Instituto de Ciências da Arte (ICA) e no Teatro Waldemar Henrique, localizados na Praça da República (avenida Presidente Vargas, 645), e inclui exibição de filmes, espetáculos teatrais e musicais, além de rodas de conversa e oficinas.