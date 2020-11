VÍDEO: 'Pensei que ia morrer', desabafa motociclista abordado em blitz da Guarda Municipal de Belém

"Eu queria agradecer a Deus por conseguir sair dessa. Eu pensei até que ia morrer. Quem dera fosse fingimento", desabafou o entregador de aplicativo e mototaxista Ernan Anunciação, 30, em vídeo que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (23). Lá, ele e representantes de várias categorias de trabalhadores que usam motos convocaram participantes para o ato que realizado na manhã desta terça (24) em Belém. Veja:

Asmático, Ernan passou mal durante uma abordagem efetuada pela Guarda Municipal de Belém na manhã de domingo (22), na canaleta do BRT da Almirante Barroso, em Belém. O procedimento está sendo questionado por várias categorias e já é alvo de apuração.

O motociclista acabou desacordado na abordagem e as cenas chocam pessoas que flagraram o incidente na Almirante Barroso. Por alguns momentos, após a ação dos agentes municipais, Ernan permaneceu abandonado na pista. O prefeito Zenaldo Coutinho disse no mesmo dia que uma apuração do caso foi aberta pela Guarda Municipal de Belém. Veja como foi a abordagem:

"Eu sempre defendi o trabalho da Guarda Municipal, Polícia Militar, mas nunca havia passado por isso. Eu ouvia amigos falarem que tinham passado por isso. E sabe o que eu falava? Eu falava que isso era frescura", diz o motociclista no depoimento pelas redes sociais.

Ele e várias entidades pediram providências essa manhã, protocolando, por sua vez, um pedido formal de apuração do caso junto à Guarda Municipal de Belém.

Motociclista publicou imagens dos arranhões sofridos na abordagem (arquivo pessoal)

"Realmente eu admito que falava, até eu passar por isso. Pensei que não faziam isso. Que era exagero de amigos. Eu tive que passar por isso para saber que realmente isso acontece. Eu sempre defendi o trabalho da Guarda Municipal, Polícia Militar, mas nunca havia passado por isso. Eu ouvia amigos falarem que tinham passado por isso. E sabe o que eu falava? Eu falava que isso era frescura. Realmente eu admito que falava, até eu passar por isso. Pensei que não faziam isso. Que era exagero de amigos. Eu tive que passar por isso para saber que realmente isso acontece", disse Ernan Anunciação

Ato reuniu motociclistas de Belém e Ananindeua



Cerca de 150 motociclistas, incluindo trabalhadores de aplicativo e mototaxistas de Belém e Ananindeua, fizeram um grande buzinaço contra o episódio, após se concentrarem às 10h na Cidade 8, em Ananindeua. Veja como foi:

Em suas motos, os manifestantes percorreram a avenida Independência e se dirigiram até a sede da Guarda Municipal de Belém, na avenida Pedro Álvares Cabral, no Telégrafo, onde foram recebidos para reunião com a corporação.

Guarda Municipal diz que dará 'transparência' aos fatos



A Guarda Municipal de Belém e a Prefeitura de Belém se pronunciaram mais uma vez sobre o caso no início da tarde desta terça (24), mas ainda não deram detalhes sobre o resultado da apuração e as providências tomadas após o episódio de domingo.

Em nota, o comando da Guarda Municipal de Belém confirmou que recebeu a categoria nesta terça de manhã, e disse que "dialogou com os membros" do ato que foi levado até a sede da corporação.

"Diante dos fatos relatados durante a conversa buscou-se o consenso e o entendimento. Ainda durante a reunião foi protocolado pelo comando da corporação, Guilherme Freitas, na corregedoria que também estava presente na reunião, um documento para a apuração dos fatos ocorridos. A GMB se comprometeu com a transparência dos fatos e ressalta que está aberta ao diálogo", disse a Guarda Municipal de Belém.

Participaram da reunião o comando da GMB, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), o setor jurídico, a Corregedoria da Guarda Municipal de Belém e membros das categorias que fizeram o ato esta terça.