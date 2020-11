Motociclistas fazem ato em frente à sede da Guarda Municipal de Belém

Cerca de 150 motocilistas de Belém e Ananindeua fazem ato na manhã desta terça (24) na frente da sede da Guarda Municipal de Belém, no Telégrafo. O ato é promovido por sindicatos e associações da Grande Belém e quer chama a atenção das autoridades após episódio ocorrido no final de semana, quando um vídeo circulou nas redes sociais denunciando uma abordagem de guardas municipais de Belém contra um motociclista, numa ação de fiscalização da Semob no corredor do BRT, em Belém. A abordagem foi considerada abusiva. Veja:

Categorias se juntaram em uma motopasseata que saiu às 10h da Cidade Nova 8, em Ananindeua, e seguiu até a sede da Guarda Municipal de Belém. As imagens que circularam mostraram agentes municipais dando um mata-leão e asfixiando o motociclista, para retirá-lo da moto. Ele acabou desacordado. O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho disse que mandou abrir apuração sobre o caso.

Ato teve concentração na Cidade Nova (Akira Onuma / O LIberal)

Os motociclistas seguiram em buzinaço até a sede da Guarda Municipal de Belém, para protocolar uma queixa relacionada ao episódio na corregedoria da Guarda Municipal de Belém. A sede da GMB fica na avenida Pedro Álvares Cabral. Veja imagens do ato:

O comboio reúne mototaxistas de Belém, Ananindeua e Marituba e também entregadores de aplicativos. A PM também está acompanhando o ato, que seguiu pela Arterial 18 e avenida Independência. Eles chegaram à sede antiga da GMB às 10h40.

Na chegada do comboio, um forte contingente da Guarda Municipal de Belém cercava a sede da guarda. Homens preparados para ações de choque e viaturas foram mobilizados. O clima ficou tenso no encontro.

Forte contingente cercou a sede da guarda essa manhã (Victor Furtado / O Liberal)

A assessoria da Guarda Municipal de Belém disse que os participantes do ato serão recebidos, mas o encontro não poderá ser acompanhado pela imprensa. A GMB vai soltar uma nota ao final da reunião. Na frente da sede da guarda, discursos inflamados seguem, mas os ânimos seguem calmos até o momento, sem indicativos de atritos.

A redação integrada de O Liberal segue apurando o ato e está ouvindo a Prefeitira de Belém para saber os desdobramentos da apuração da ação do fim de semana. Acompanhe.