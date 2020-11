Motociclista desmaia em abordagem da Guarda Municipal

Um motociclista desmaiou após uma abordagem da Guarda Municipal e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) na avenida Almirante Barroso, em Belém, na manhã deste domingo (22).

Em vídeo gravado por testemunhas, um dos guardas envolve o pescoço do motociclista com o braço em um mata-leão, enquanto outro agarra o homem pelo braço e o imobiliza. Após ser asfixiado, ele desmaia e outros dois guardas e um agente da Semob o retiram da motocicleta. O homem cai no chão, desmaiado, e tem o corpo estendido pelo grupo na pista do BRT. Um dos guardas retirou o capacete do motociclista. Confira:

Procurado pela reportagem, o motociclista disse que ainda está "traumatizado" e pediu para falar com a Redação Integrada de O Liberal somente amanhã (22). Ele é entregador do delivery de um restaurante e prefere ainda não ter o nome divulgado pois, segundo ele, quer proteger a família. Ele informou que está com muita dor na garganta por conta do spray de pimenta utilizado pelos guardas. O motociclista tem asma e desde que inalou o spray está se sentindo com falta de ar e com dificuldades para falar.

Abordagem da Guarda Municipal gerou lesão em motociclista, que foi socorrido por uma ambulância após desmaiar (Divulgação)

Em nota, a prefeitura informa que Guarda Municipal de Belém estava realizando uma fiscalização conjunta com a Semob, para inibir a circulação de veículos não autorizados nas pistas do BRT, com o objetivo de evitar acidentes. Afirma, ainda, que o motociclista se recusou a sair do veículo. De acordo com a prefeitura, o prefeito Zenaldo Coutinho, ao tomar conhecimento do fato, determinou que o caso fosse apurado O motociclista foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento e em seguida foi liberado.