Vídeo: Parque da Cidade receberá 'Natal Encantado' com atrações culturais e Papai Noel; saiba quando

Um dos espaços mais queridos de Belém, o Parque da Cidade, vai reabrir as portas em clima de magia e confraternização. De 6 de dezembro a 6 de janeiro, o local receberá o “Natal Encantado”, evento que promete transformar o parque em uma vila natalina iluminada, com atrações culturais, decoração temática e a presença do Papai Noel. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Pará e a Solar Coca-Cola e marcará a reabertura do espaço ao público após a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (23), durante cerimônia no Palácio do Governo.

“O Natal Encantado marca a reabertura do Parque da Cidade no dia 6 de dezembro. Será uma reabertura muito especial, fruto da parceria com a Solar Coca-Cola. O Parque estará todo decorado e contará com uma programação cultural extensa, para que as famílias possam viver plenamente o espírito de confraternização do Natal”, anunciou o governador do Pará, Helder Barbalho.

O governador também destacou a importância do projeto para o desenvolvimento da capital paraense. “É mais um momento de consolidação da nossa estratégia de turismo, lazer e movimentação da capital, fortalecendo a capacidade turística do Estado neste bom momento impulsionado pela COP. Vamos aproveitar a visibilidade que o Pará está tendo para oferecer um calendário continuado de atividades culturais que fortaleçam a economia e gerem oportunidades para quem vive aqui”, acrescentou.

O projeto transformará o Parque da Cidade em uma vila de Natal, tendo como destaque uma árvore de 20 metros de altura. A cenografia incluirá ainda um presépio iluminado em tamanho real, a Casa do Papai Noel, uma floresta encantada com árvores de LED, além de túneis e arcos luminosos que percorrerão as vias de passeio. A programação contará com a chegada do Papai Noel de helicóptero e com intervenções artísticas ao longo do mês. O lago do Parque também ganhará elementos cênicos, como vitórias-régias iluminadas, e outros pontos, como o Bosque das Seringueiras e as quadras esportivas, receberão ambientação especial.

A parceria entre o Governo do Estado e a Solar Coca-Cola visa fomentar a cultura e o turismo local durante o período de festas. O diretor-presidente da empresa, André Salles, ressaltou a importância do Pará para a companhia. “Esse legado que é o Natal, onde se insere a Solar Coca-Cola desde os seus primórdios, vem se caracterizando como uma apoiadora desse momento de felicidade para todos. Então, é muito boa essa oportunidade de, juntamente com o governo, propiciar esse Natal Encantado para Belém. Isso faz parte de uma série de investimentos que a Solar vem realizando no Estado. O Pará é extremamente importante para nós, onde temos duas fábricas, 16 centros de distribuição, geramos 2 mil empregos diretos e atendemos a 40 mil pontos de venda. Portanto, isso integra um plano maior de investimentos que queremos ampliar, contribuindo para o desenvolvimento de toda a região”, destacou.

A Solar Coca-Cola é uma das maiores fabricantes do mundo do Sistema Coca-Cola e conta com 13 fábricas espalhadas pelo Brasil. Com cerca de 120 centros de distribuição, entre próprios e terceirizados, a empresa atua em cerca de 70% do território nacional, operando nas regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste.

Além da ação no Parque da Cidade, serão realizadas as tradicionais Caravanas Iluminadas de Natal em Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Izabel e Benevides, com datas a serem divulgadas em breve.

“Eu achei uma excelente ideia e fiquei muito animada, porque eu amo o Natal, assim como muitas pessoas que com certeza vão ficar empolgadas. O Parque da Cidade já fez um grande sucesso simplesmente por abrir e ser um espaço de lazer, e com a parceria da Coca-Cola, que é tão conhecida mundo afora por essa marca registrada do Natal, vai fazer um tremendo sucesso. Com certeza estarei lá também com a minha família”, contou a bacharel em Direito Patrícia Santos, que assistiu à cerimônia.

O ato contou ainda com a apresentação do Coral Madrigal, projeto de extensão da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que encantou o público com canções natalinas clássicas e bregas paraenses.