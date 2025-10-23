Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Estação 'Amazônia Sempre' promoverá debates sobre os desafios da Amazônia durante a COP 30

O período contará com mais de 120 eventos e reunirá 8 países amazônicos

Victoria Rodrigues
fonte

A Estação "Amazônia Sempre" discutirá temas relacionados à COP 30, na capital paraense. (Foto: Filipe Frazão/ Shutterstock)

Com o propósito de debater acerca dos desafios e das oportunidades da região amazônica durante o período da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), será promovida a estação colaborativa “Amazônia Sempre”, entre os dias 8 e 21 de novembro, no Museu Paraense Emílio Goeldi. O encontro contará com mais de 120 eventos e reunirá oito países amazônicos.

Quais temas serão debatidos durante o evento?

Ao longo de 14 dias, a programação da Estação “Amazônia Sempre” apresentará vários temas que serão debatidos por representantes de comunidades tradicionais e diversos atores sociais, dentro do período em que acontece o maior evento global, em Belém. Será discutido o papel essencial da bioeconomia como um modelo alternativo e transformador voltado ao desenvolvimento da região.

Além da bioeconomia, ainda serão abordados assuntos relacionados às cidades amazônicas e a infraestrutura resiliente, que envolverão a urbanização e as soluções baseadas na natureza. A resiliência também será um dos temas centrais do evento, abordando questões direcionadas à segurança hídrica e soluções baseadas na natureza como instrumentos de proteção contra eventos climáticos.

Algumas instituições financeiras e privadas apresentarão soluções em inovação e inclusão com o intuito de ampliar a escala e os incentivos necessários ao fechamento das lacunas da biodiversidade na Amazônia. E, por fim, durante o evento serão lançadas novas ferramentas tecnológicas, como a AmazoniaForever360+, uma plataforma gratuita de inteligência geoespacial que foi projetada para fornecer informações precisas aos acadêmicos, à imprensa e à sociedade civil.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) ‘Salões sustentáveis’ de Belém esperam faturar até R$ 300 mil com a COP 30]]

image COP 30: passageiros terão experiência sensorial no desembarque do aeroporto de Belém
Túnel 3D imersivo e perfumado da Natura dará boas-vindas a delegações e turistas que chegam à capital paraense nas próximas semanas

image Mercedes-Benz e Be8 vão levar à COP30 biodiesel que reduz emissões em 65%

Protagonismo amazônico

A programação é uma oportunidade de aprendizado com base nas experiências e particularidades das pessoas que são residentes na região amazônica. O evento na capital será promovido pelo Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Grupo BID), por meio do programa regional “Amazônia Sempre”, em parceria com o Museu Goeldi e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Serviço

Estação "Amazônia Sempre"
Data: de 8 a 21 de novembro
Horário: das 09h às 18h
Local: Museu Goeldi, Av. Magalhães Barata, 376 - São Braz, Belém.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estação amazônia sempre

evento

cop 30

temas

programação

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda