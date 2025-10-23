Estação 'Amazônia Sempre' promoverá debates sobre os desafios da Amazônia durante a COP 30

Com o propósito de debater acerca dos desafios e das oportunidades da região amazônica durante o período da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), será promovida a estação colaborativa “Amazônia Sempre”, entre os dias 8 e 21 de novembro, no Museu Paraense Emílio Goeldi. O encontro contará com mais de 120 eventos e reunirá oito países amazônicos.

Quais temas serão debatidos durante o evento?

Ao longo de 14 dias, a programação da Estação “Amazônia Sempre” apresentará vários temas que serão debatidos por representantes de comunidades tradicionais e diversos atores sociais, dentro do período em que acontece o maior evento global, em Belém. Será discutido o papel essencial da bioeconomia como um modelo alternativo e transformador voltado ao desenvolvimento da região.

Além da bioeconomia, ainda serão abordados assuntos relacionados às cidades amazônicas e a infraestrutura resiliente, que envolverão a urbanização e as soluções baseadas na natureza. A resiliência também será um dos temas centrais do evento, abordando questões direcionadas à segurança hídrica e soluções baseadas na natureza como instrumentos de proteção contra eventos climáticos.

Algumas instituições financeiras e privadas apresentarão soluções em inovação e inclusão com o intuito de ampliar a escala e os incentivos necessários ao fechamento das lacunas da biodiversidade na Amazônia. E, por fim, durante o evento serão lançadas novas ferramentas tecnológicas, como a AmazoniaForever360+, uma plataforma gratuita de inteligência geoespacial que foi projetada para fornecer informações precisas aos acadêmicos, à imprensa e à sociedade civil.

Protagonismo amazônico

A programação é uma oportunidade de aprendizado com base nas experiências e particularidades das pessoas que são residentes na região amazônica. O evento na capital será promovido pelo Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Grupo BID), por meio do programa regional “Amazônia Sempre”, em parceria com o Museu Goeldi e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Serviço

Estação "Amazônia Sempre"

Data: de 8 a 21 de novembro

Horário: das 09h às 18h

Local: Museu Goeldi, Av. Magalhães Barata, 376 - São Braz, Belém.

