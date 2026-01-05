Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: ônibus da linha Outeiro–São Brás é perseguido e atacado por motociclistas

Passageiros viveram momentos de pânico após coletivo ser perseguido e atingido por pedras e madeira

Hannah Franco
Motociclistas perseguem e atacam ônibus da linha Outeiro–São Brás. (Reprodução/Redes Sociais)

Passageiros de um ônibus da linha Outeiro–São Brás viveram momentos de medo na noite do último domingo (4/1), após o coletivo ser perseguido e atacado por motociclistas. Segundo relatos de quem estava no veículo, ao menos três motos, com dois ocupantes cada, seguiram o ônibus e passaram a arremessar objetos contra a estrutura.

Durante a ação, pedras e pedaços de madeira atingiram o coletivo, provocando pânico entre os passageiros. Vídeos gravados por pessoas que estavam no ônibus mostram o desespero dentro do veículo, enquanto os ocupantes tentavam se proteger dos impactos e dos estilhaços de vidro.

De acordo com testemunhas, o ataque teria sido motivado por uma suposta briga envolvendo torcida organizada. Ainda segundo os relatos, algumas pessoas que não tinham ligação com torcidas acabaram feridas por estilhaços de vidro, após os objetos atingirem as janelas do ônibus.

Apesar do susto, o motorista seguiu o trajeto em busca de segurança, enquanto os passageiros tentavam se abrigar dentro do coletivo.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a polícia para saber se alguma denúncia foi formalizada até o momento. A reportagem também acionou os órgãos responsáveis pelo transporte público para obter mais detalhes sobre o caso.

Até a publicação desta matéria, não havia confirmação oficial sobre feridos nem informações sobre a identificação dos suspeitos.

