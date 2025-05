VÍDEO: mulher furta bandeira do Paysandu pendurada em garagem de casa em Belém

Um furto inusitado foi registrado por câmeras de segurança e repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (29). Uma mulher foi flagrada furtando uma bandeira do Paysandu que estava pendurada na garagem de uma casa no bairro do Telégrafo, em Belém. O caso, segundo o dono do item, aconteceu por volta das 2h50 da madrugada da última segunda-feira (26), mas só foi percebido três dias depois, quando ele notou que restava apenas um pedaço da bandeira no local.

Nas imagens, a mulher aparece caminhando pela rua e avista a bandeira presa em uma corda, do lado de dentro do portão. Inicialmente, ela tenta alcançar o item com o braço, sem sucesso. Em seguida, volta com um pedaço de madeira para tentar puxar a bandeira. A tarefa se torna ainda mais complicada quando sua calça começa a cair, atrapalhando a ação.

Mesmo com a dificuldade, a mulher insiste e, após algumas tentativas, consegue desatar a bandeira da corda. Enrola o item nos braços e sai andando tranquilamente. O vídeo foi compartilhado pelo torcedor nas redes sociais com tom de indignação e humor: "O Paysandu nessa situação e ainda levam a minha bandeira", escreveu.

Nos comentários, internautas reagiram com espanto e deboche. "Tudo acontece com esse time e os torcedores dele, impressionante ☠️☠️", disse uma seguidora. Já outro brincou: "Simplesmente a maior bicolor de Belém do Pará."