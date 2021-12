VÍDEO: Homem diz que é parente do padre Elói em briga mas se arrepende e pede perdão

Um vídeo que circula nas redes sociais, nesta terça-feira (14), mostra dois homens discutindo no trânsito de Belém. Mas, o que chama atenção dos internautas é o fato de um deles, que aparentava estar bêbado, ter usado o “status” de sobrinho de um famoso padre de Belém para tentar coagir o outro. No entanto, após a repercussão, o homem se desculpa e admite que mentiu. Veja:

Não se sabe quando a discussão e a gravação aconteceram exatamente. Na filmagem, é possível ver que os dois homens estão discutindo entre vários carros e as pessoas observam a confusão. Um deles fala que é policial e que estaria com uma pistola na cintura. Ao ouvir isso, o outro homem identificado como Jhonny, que está muito alterado e segurando uma garrafa de bebida, diz que também é da polícia e então dispara: “Eu tô falando que sou polícia, ‘otário’. Tu sabe quem eu sou? Eu sou sobrinho do padre Elói. Tu não me intimida com a tua pistola”, declara.

VEJA MAIS

Depois, passa a xingar o suposto policial e afirma que não está intimidado. A gravação gerou polêmica devido o Padre Elói, citado na briga, ser capelão da Polícia Militar do Pará e um sacerdote bastante conhecido na capital paraense. Mas, após a repercussão negativa da situação, Jhonny usou as redes sociais para falar que mentiu e está arrependido. Ele comenta que tudo aconteceu “no calor do momento”.