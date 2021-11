Briga de trânsito entre motoristas termina com motoboy sendo atropelado 'por vingança'

Uma briga de trânsito entre um motorista e um motoboy terminou com uma terceira pessoa ferida, no último domingo (21), em Campinas (SP). A vítima, que era um entregador por aplicativo, foi atropelado durante a confusão. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial como tentativa de homicídio e segue sendo investigado pela Polícia Civil. As informações são do G1 Campinas.

De acordo com testemunhas, a discussão iniciou quando um motorista de um modelo Mitsubishi e um motociclista trocam ofensas em um semáforo em umaavenida da cidade. Em seguida, o motoboy agrediu o suspeito com o capacete.

O motorista então, avança com o carro para cima do rapaz e o atropela. Ele perseguiu a vítima com o veículo, tentando atropelar o motociclista novamente. Em um dado momento da perseguição, o dono da Mitsubishi bate o carro em um poste, mas volta de ré para atingir a vítima.

Durante a discussão, o motorista desceu do veículo e entrou em luta corporal com o motoboy. Mais outros dois motociclistas, que passavam durante a confusão, se juntaram e também participaram no bate-boca. Eles não sofreram ferimentos.

O motorista de um segundo automóvel, um veículo modelo Toyota Hilux, entrou na briga e atingiu outro motoboy, um homem de 36 anos, que segundo os moradores, que não tinha envolvimento com a confusão e estava na rua trabalhando.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com várias fraturas pelo corpo e encaminhada ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp. O veículo do rapaz foi destruído com o impacto. Já o primeiro motociclista atingido, que foi quem discutiu com o primeiro motorista, não teve ferimentos.

Os policiais estão trabalhando para localizar os suspeitos. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial como tentativa de homicídio.