VÍDEO: criança se desespera ao ver mãe atropelada após briga de trânsito

Um menino, de apenas 8 anos, testemunhou o atropelamento da mãe após uma discussão no trânsito. A advogada Tatiana Machado Matsunaga, de 40 anos, deu entrada no hospital em estado gravíssimo após ser atingida pelo carro do também advogado Paulo Ricardo Milhomem, de 37 anos. O crime aconteceu nesta quarta-feira (25), no Distrito Federal, e foi gravado por câmeras de segurança da casa da vítima. As informações são do Metrópoles.

Após a briga, Paulo Ricardo teria seguido a vítima desde a quadra QI 15, no Lago Sul, até a casa dela, na QI 19. Quando Tatiana chegou em frente de casa e saltou do veículo, o acusado a atropelou. O filho da vítima, que estava dentro do carro, presenciou toda a cena. Tatiana foi operada no mesmo dia do atropelamento. De acordo com familiares, ela teve traumatismo craniano, fratura da bacia e fratura exposta do tornozelo.

O marido da vítima também estava no local e viu quando tudo aconteceu. Segundo o seu relato, ele ouviu a gritaria e troca de ofensas entre a vítima e o acusado, momentos antes dela ser atropelada com violência.

Logo após o crime, Paulo Ricardo apresentou-se na delegacia acompanhado por um advogado. Ele foi autuado por tentativa de homicídio. O acusado já trabalhou como assessor do deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA), em cargo de natureza especial, com salário de R$ 5,1 mil, até 2018, quando foi exonerado. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (26/8).