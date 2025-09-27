Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

VÍDEO: distribuição de bombons no Dia de Cosme e Damião termina em confusão em Belém

Imagens registradas mostram a intervenção policial para controlar tumulto no Conjunto Maguari e no Curió-Utinga

Hannah Franco
fonte

Confusão por bombons mobiliza policiais no Conjunto Maguari durante Dia de Cosme e Damião. (Instagram/@policiamunicipal153pa)

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram brigas e confusões, envolvendo crianças e adolescentes, que supostamente disputavam bombons distribuídos em celebração ao Dia de Cosme e Damião, neste sábado (27/9), no Conjunto Maguari, e na travessa Apinagés, no bairro do Jurunas, e no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Os vídeos foram divulgados por diferentes perfis da internet.

Os registros mostram confronto entre jovens na avenida Perimentral com a Estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga. Grupos de jovens brigaram entre si. De acordo com informações de moradores, a Polícia Militar esteve presente para intervir na situação.

Já no conjunto Maguari, no bairro do Coqueiro, em Belém, um motorista registrou grupos de jovens com paus. No registro, é possível ver policiais parando alguns jovens, enquanto outros se movimentam em direção aos doces que estavam sendo distribuídos. A gravação, feita por um motorista que passava pelo local, mostra o momento de tensão.

VEJA MAIS

image Entrega de doces no dia de São Cosme e Damião tem origens no sincretismo religioso; veja mais
A distribuição de doces surge a partir de religiões de matriz africana

image Operação da Polícia Militar apreende drogas e armas no oeste paraense 
Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis 

“Muito pânico! [...] o moleque fazendo maior confusão aí, moleque que não quer bombom, quer só fazer treta, confusão, o moleque vem só para sacanear”, comenta a pessoa que registrou o vídeo enquanto dirige o carro.

Grupos de jovens com paus andando nas ruas para a distribuição de bombons de São Cosme e Damião também foram registrados na travessa Castelo Branco, no bairro do Guamá. Na travessa Apinagés, no Jurunas, pelo menos quatro viaturas da Polícia Militar (PM) foram acionadas para intervir em supostas confusões entre jovens.  

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar para saber mais detalhes da ação e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

conjunto maguari

cosme e damião

polícia militar
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

BELÉM

Árvore do Círio: uma releitura criativa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Yeda Chaves transforma a própria casa em um altar criativo de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, misturando fé, cultura e memória afetiva

24.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

BELÉM

Brechó da Trindade: solidariedade que transforma vidas e une casais

O brechó foi criado como uma alternativa para arrecadar fundos destinados às ações sociais da paróquia

22.09.25 21h44

MAIS LIDAS EM BELÉM

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

BELÉM

Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

21.09.25 20h04

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda