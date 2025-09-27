VÍDEO: distribuição de bombons no Dia de Cosme e Damião termina em confusão em Belém

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram brigas e confusões, envolvendo crianças e adolescentes, que supostamente disputavam bombons distribuídos em celebração ao Dia de Cosme e Damião, neste sábado (27/9), no Conjunto Maguari, e na travessa Apinagés, no bairro do Jurunas, e no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Os vídeos foram divulgados por diferentes perfis da internet.

Os registros mostram confronto entre jovens na avenida Perimentral com a Estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga. Grupos de jovens brigaram entre si. De acordo com informações de moradores, a Polícia Militar esteve presente para intervir na situação.

Já no conjunto Maguari, no bairro do Coqueiro, em Belém, um motorista registrou grupos de jovens com paus. No registro, é possível ver policiais parando alguns jovens, enquanto outros se movimentam em direção aos doces que estavam sendo distribuídos. A gravação, feita por um motorista que passava pelo local, mostra o momento de tensão.

“Muito pânico! [...] o moleque fazendo maior confusão aí, moleque que não quer bombom, quer só fazer treta, confusão, o moleque vem só para sacanear”, comenta a pessoa que registrou o vídeo enquanto dirige o carro.

Grupos de jovens com paus andando nas ruas para a distribuição de bombons de São Cosme e Damião também foram registrados na travessa Castelo Branco, no bairro do Guamá. Na travessa Apinagés, no Jurunas, pelo menos quatro viaturas da Polícia Militar (PM) foram acionadas para intervir em supostas confusões entre jovens.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar para saber mais detalhes da ação e aguarda retorno.