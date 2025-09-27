Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Entrega de doces no dia de São Cosme e Damião tem origens no sincretismo religioso; veja mais

A distribuição de doces surge a partir de religiões de matriz africana

Ayla Ferreira* e Bruna Lima
fonte

Help Luna distribui doces no dia 27 há mais de 30 anos. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Uma das datas mais aguardadas pelas crianças, que se reúnem para buscar doces de casa em casa, o dia de São Cosme e São Damião é comemorado nos dias 26 e 27 de setembro, em função do sincretismo religioso do catolicismo com religiões de matriz africana. É a partir de religiões como o Candomblé e a Umbanda que surge a tradicional distribuição de guloseimas no dia 27. Os doces representam a alegria, a saúde e a prosperidade, e são dados para agradar os Erês, ou Ibejis, os orixás crianças.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) 'Só me amavam enquanto fui diácono da Basílica de Nazaré', diz paraense que virou Pai de Santo]]

image Abre caminhos, ajuda no amor e viagens: conheça Exu Lonan e como pedir bençãos ao orixá
Oferendas e cânticos são umas das práticas que as pessoas costumam realizar para conseguir alcançar um pedido

Já a Igreja Católica comemora a data no dia 26, para relembrar os gêmeos santos que viveram durante o século III e cuidavam dos enfermos sem custos. Cosme e Damião também eram missionários, unindo a prática médica com o poder da oração, divulgando o cristianismo em um momento de perseguição cristã. Para Help Luna, bacharel em direito e líder comunitária do bairro da Pedreira, a data também significa cuidado, empatia e caridade. 

image Os doces representam a alegria, a saúde e a prosperidade. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

“Desde nova, acho que fui predestinada a trabalhar com caridade, tenho vários projetos com crianças e idosos. A minha promessa de São Cosme e Damião ocorreu há mais de 30 anos, porque eu tenho um sobrinho, o Ronaldo Antônio. Ele era uma criança muito linda, todo bonitinho. E esse período é uma grande festa, você vê crianças se deslocando de vários lugares para pegar o saquinho de bombom”, relembra Help.

Na época, Ronaldo era muito pequeno, mas queria correr com as outras crianças na rua atrás das guloseimas. A família temia que ele se machucasse. “A mãe dele não deixou que ele fosse com as demais crianças ficar correndo atrás dos bombons. Ele começou a chorar, ficou vermelho, no desespero porque queria correr com as crianças. Então eu disse para ele não se preocupar, porque no próximo ano eu iria trazer os bombons”, diz a líder comunitária.

Desde então, a distribuição de bombons no dia 27 se tornou uma tradição para Help Luna. Atualmente com 67 anos de idade, hoje ela conta com o apoio das sobrinhas, e pode distribuir os bombons e as pipocas para os pequenos da vizinhança. Ela também conta com a ajuda de colaboradores, alguns amigos que fazem doações para que a ação continue sendo realizada. “Distribuo uma parte aqui no Telégrafo e outra na Pedreira, bairro do Samba e do Amor, que é onde eu moro”, conta.

Símbolos de inocência e alegria

Na Umbanda, os orixás Ibejis ou Erês são considerados símbolos de inocência, alegria e pureza, como explica o filho de santo Ricardo Simões, professor de gastronomia. “A celebração do dia 27 é marcada pela distribuição de doces, brinquedos e oferendas às crianças, representando a alegria e a leveza que os Erês trazem. Essa associação surgiu como uma tática de sincretismo religioso, que permitiu aos africanos escravizados manterem suas tradições ao associar seus orixás com os santos católicos”, explica Ricardo.

Na religião, a distribuição de doces é uma forma de agradecer pela proteção e bênçãos dos Ibejis. Ricardo faz parte do terreiro São Cosme e Damião, aberto em 1985, no bairro do Jurunas. No dia 27, a programação no terreiro contará com lanches, brincadeiras para as crianças e distribuição de brinquedos. “Vamos ter tambor para recebermos as entidades Ibejis, para celebrarmos essa data tão importante na Umbanda”, acrescenta o filho de santo.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia de São Cosme e Damião

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

economia

Leilão da Aneel reduz tarifa de energia em até 47% no Pará e Amazonas

Projetos híbridos de energia solar e térmica vão gerar 50 MW para cidades fora do Sistema Interligado Nacional

26.09.25 19h14

Infância Perdida

Pará registra mais de 144 mil casos de trabalho infantil no último ano

Aproximadamente 34% dos casos se enquadram nas piores formas desse tipo de exploração

26.09.25 16h48

SERVIÇO

Benevides recebe mutirão de manutenção preventiva na rede elétrica

Entre as principais atividades que foram realizadas em manutenção: podas de vegetais, limpeza de faixa e a troca de estruturas da rede

26.09.25 16h22

VIRALIZOU

Homem se arrisca e tenta transportar duas pilhas de tijolos em carroceria de caminhonete; veja

A situação inusitada ocorreu em Capanema, no Pará

25.09.25 11h34

MAIS LIDAS EM PARÁ

PSS

Hospital Ophir Loyola lança PSS com 169 vagas para todos os níveis; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e seguem até esta terça-feira (23/9), por meio do Sipros; oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa

22.09.25 22h57

JUSTIÇA

Governo do Pará pode pagar multa milionária por não explicar programas de ensino a distância

Em janeiro deste ano, indígenas de várias regiões do Pará ocuparam a sede da Seduc se posicionando contra a implementação dos programas de ensino remoto

25.09.25 7h00

NO MEIO DO POVO

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

21.09.25 18h32

MELHORIAS

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano, aponta Equatorial

Até o momento, cerca de 62,8 quilômetros já foram renovados, representando aproximadamente 89,7% da meta estabelecida

22.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda