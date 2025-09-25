Operação da Polícia Militar apreende drogas e armas no oeste paraense 

A Operação “Fechando o Cerco”, deflagrada pelo Comando de Policiamento Regional I (CPR-I) nesta quarta-feira (24), obteve resultados significativos nos municípios de Terra Santa e Oriximiná, no oeste do Pará, com apreensões de drogas e arma de fogo.

Terra Santa

Por volta das 21h, guarnições do 41° Batalhão de Polícia Militar (BPM) atenderam a uma denúncia sobre movimentações suspeitas em uma residência abandonada, localizada na Rua 05, bairro Cidade Nova, em Terra Santa – já conhecida como ponto de tráfico e consumo de entorpecentes.

No primeiro momento, o suspeito identificado como Juarez dos Santos Mota Junior foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. Poucas horas depois, uma nova denúncia anônima apontou que o mesmo homem teria escondido drogas em um terreno baldio ao lado do imóvel.

Durante as buscas, os policiais localizaram:

44 porções de substância análoga à cocaína;

42 porções de substância análoga à maconha;

52 porções de substância análoga ao crack.

Apesar da apreensão, o suspeito não foi encontrado. O material recolhido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município.

“Dentro da operação são realizadas incursões, saturações e barreiras, com intuito de coibir ilícitos, como porte ilegal de arma de fogo e furto de veículos. Isso reforça o compromisso da Polícia Militar em retirar todo e qualquer ilícito de circulação para garantir a segurança da população”, destacou o comandante do 41º BPM, Major Lóris Figueira.

Oriximiná

Mais cedo, por volta das 17h, durante uma operação barreira em Oriximiná, os policiais apreenderam uma arma de fogo. “Esse armamento poderia ser potencialmente letal nas mãos de criminosos. Felizmente conseguimos realizar a apreensão”, frisou o Major Lóris Figueira.