Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação da Polícia Militar apreende drogas e armas no oeste paraense 

Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis 

O Liberal
fonte

Operação da Polícia Militar apreende drogas e armas no oeste paraense. (Reprodução)

A Operação “Fechando o Cerco”, deflagrada pelo Comando de Policiamento Regional I (CPR-I) nesta quarta-feira (24), obteve resultados significativos nos municípios de Terra Santa e Oriximiná, no oeste do Pará, com apreensões de drogas e arma de fogo.

Terra Santa

Por volta das 21h, guarnições do 41° Batalhão de Polícia Militar (BPM) atenderam a uma denúncia sobre movimentações suspeitas em uma residência abandonada, localizada na Rua 05, bairro Cidade Nova, em Terra Santa – já conhecida como ponto de tráfico e consumo de entorpecentes.

No primeiro momento, o suspeito identificado como Juarez dos Santos Mota Junior foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. Poucas horas depois, uma nova denúncia anônima apontou que o mesmo homem teria escondido drogas em um terreno baldio ao lado do imóvel.

Durante as buscas, os policiais localizaram:

  • 44 porções de substância análoga à cocaína;
  • 42 porções de substância análoga à maconha;
  • 52 porções de substância análoga ao crack.

Apesar da apreensão, o suspeito não foi encontrado. O material recolhido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município.

“Dentro da operação são realizadas incursões, saturações e barreiras, com intuito de coibir ilícitos, como porte ilegal de arma de fogo e furto de veículos. Isso reforça o compromisso da Polícia Militar em retirar todo e qualquer ilícito de circulação para garantir a segurança da população”, destacou o comandante do 41º BPM, Major Lóris Figueira.

Oriximiná

Mais cedo, por volta das 17h, durante uma operação barreira em Oriximiná, os policiais apreenderam uma arma de fogo. “Esse armamento poderia ser potencialmente letal nas mãos de criminosos. Felizmente conseguimos realizar a apreensão”, frisou o Major Lóris Figueira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação da Polícia Militar apreende drogas e armas no oeste paraense 
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

JUSTIÇA

Julgamento de lutador acusado de matar a ex-esposa entra pela madrugada em Ananindeua

De acordo com as investigações, Danielle Rocha Goyana foi morta por estrangulamento, após sofrer uma sequência de agressões físicas 

26.09.25 0h17

POLÍCIA

Operação da Polícia Militar apreende drogas e armas no oeste paraense 

Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis 

25.09.25 23h50

DENUNCIE!

Golpe do falso advogado já soma mais de 220 denúncias no Pará; veja como se proteger

A OAB-PA orienta a população para que não caia na fraude

25.09.25 18h31

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros após discussão em bar de Curionópolis

No momento da confusão, teria ocorrido uma troca de ameaças entre a vítima e o assassino

25.09.25 15h58

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

JUSTIÇA

Julgamento de lutador acusado de matar a ex-esposa entra pela madrugada em Ananindeua

De acordo com as investigações, Danielle Rocha Goyana foi morta por estrangulamento, após sofrer uma sequência de agressões físicas 

26.09.25 0h17

POLÍCIA

Operação da Polícia Militar apreende drogas e armas no oeste paraense 

Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis 

25.09.25 23h50

VEREADOR

Vereador de Castanhal suspeito de estuprar jovem se apresenta à Polícia Civil ainda nesta segunda

O caso ocorreu sábado (26), e segue investigado sob sigilo pela DEAM do município

27.11.23 12h21

BRASIL

Rebelião em presídio no Acre termina após 24h e deixa cinco mortos

Tumulto ocorreu no presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro Alves, em Rio Branco

27.07.23 17h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda