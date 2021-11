VÍDEO: Candidata chora com portão de escola fechado no Enem em Belém: 'Foram só seis minutos'

A pedagoga Cátia Silva, de 49 anos, até tentou correr para conseguir entrar na escola em que faria o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (2021), mas se deparou com os portões fechados. O caso ocorreu no Colégio Marista, no bairro de Nazaré, em Belém. O atraso foi de seis minutos. Entretanto, por orientação nacional do Ministério da Educação (MEC), os locais de prova são fechados pontualmente às 13h.

LEIA TAMBÉM

Muito nervosa, a candidata chegou correndo na escola. Ao perceber os enormes portões trancados, a mulher ainda tentou abri-los, sem sucesso. "Por favor, alguém me ajuda. Foram só seis minutos. Eu corri muito pra conseguir chegar até aqui", argumentou, em súplica, e chorando.

Cátia contou à reportagem que mora em Ananindeua, região metropolitana de Belém, e saiu por volta de meio-dia de casa. "Eu ainda peguei dois ônibus, mas tinha muito engarrafamento. Por isso não consegui chegar. E ainda corri tanto", lamentou.

A mulher chegou a pedir para entrar no local para beber água, mas teve o acesso negado. Um funcionário da portaria acompanhou toda a ação e pediu a presença de membros da coordenação do exame para que conversassem com a candidata.

Duas pessoas foram até Cátia e explicaram a impossibilidade de abrir o portão, por conta das orientações de fechamento de âmbito nacional. A mulher ficou no local por cerca de 15 minutos chorando e pedindo ajuda, mas não foi atendida. Pouco depois, ela saiu do local de aprova, ainda atordoada.