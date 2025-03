Vice-governadora visita obras de saneamento da COP 30 no canal do Mártir

A vice-governadora do Pará e presidente do comitê estadual para a COP 30, Hana Ghassan, esteve no canal do Mártir, nesta sexta-feira (21), para acompanhar o andamento das obras de reconstrução e fazem parte da preparação da capital paraense, Belém, para a Conferência Climática da ONU que irá ocorrer no mês de novembro deste ano.

"As obras estão acontecendo em ritmo acelerado e vão mudar a vida de milhares de pessoas com um serviço completo, que inclui retificação do canal, drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação com sinalização horizontal e vertical, pontes para travessia mais segura e rede de água", disse a vice-governadora.

Conhecida na rua como "fiscal" informal de obras, a aposentada de 67 anos, Raimunda Maria dos Santos, percebe, com alegria, as mudanças provocadas pela chegada do saneamento em sua rua.

"Estamos há 30 anos esperando por esse benefício, passamos todo esse tempo sonhando com essa obra, que finalmente veio". Ela, que todos os dias acorda cedo e se arruma para cumprir um ritual particular: levar sucos e refrescos aos operários da SEOP que atuam na obra, conta que antigamente o local era só lama e sofria com alagamentos. "A gente que se mudou para cá e começamos a nos ajudar. Agora é outro mundo, parece até que eu tô na Doca", brinca a aposentada.

Para a autônoma Vanessa de Carvalho, que vive na área há 40 anos, com a obra os moradores passarão a ter uma rua livre dos problemas enfrentados pela família no passado. "Essa obra vai trazer muitos benefícios. A gente tinha problema de alagamentos, falta de saneamento básico, agora vai ficar perfeito. Antigamente tinha alagamentos, enchia, entrava Cobra, sapo, era perigoso e fava medo. Imagina você ligar um chuveiro e ver uma cobra enrolada no registro? Dava medo, mas agora vai melhorar 100%", comemora.