Obras nos canais que compõem a Bacia do Tucunduba avançam em Belém

O Governo do Estado avança nas obras em andamento dos canais da Bacia do Tucunduba, a exemplo do canal da Cipriano Santos e trecho final do canal da Gentil Bittencourt, com cerca de 60% de serviços concluídos; dos canais da Vileta, União e Leal Martins, com 48% do cronograma concluído, e do canal Caraparu, com mais de 40% das obras em curso. O investimento estadual no maior programa de macrodrenagem de canais em Belém, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), busca prevenir inundações e alagamentos, além de garantir mais qualidade de vida à população.

"O maior investimento em macrodrenagem e saneamento da história de Belém avança também nos canais que formam a Bacia do Tucunduba. São legados para cerca de 200 mil moradores, que merecem, cada vez mais, melhorias a partir desses serviços de infraestrutura. As obras do Governo do Pará estão acabando com dificuldades de anos de alagamentos na capital paraense, proporcionando mais conforto e dignidade para as pessoas", ressalta Ruy Cabral, titular da Seop.

A Bacia do Tucunduba, formada por 12 canais secundários que lançam no canal principal denominado “Canal Tucunduba”, abrange os bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco. A macrodrenagem da Bacia é uma obra antiga, iniciada em 2008, mas que havia sido paralisada, e foi retomada em 2019, com o início da atual gestão.

Frentes em andamento

Logo no início deste ano, no dia 6 de janeiro, o Governo do Estado realizou a entrega do Canal da Timbó totalmente reconstruído. Só na Travessa da Timbó, as obras têm mais de mil metros de extensão e envolvem a retificação do canal, asfaltamento das ruas às margens, instalação de rede de abastecimento de água, esgoto e drenagem pluvial, além da construção de duas passarelas, uma ponte, ciclofaixa, aterramento de quintais e urbanização viária.

A obra, que também envolve os canais da Vileta, União e Leal Martins, contempla rede de abastecimento de água; rede de esgotamento sanitário; rede de drenagem pluvial; construção de pontes, passarelas e quadra poliesportiva; urbanização viária com praça, playground e academia ao ar livre e aterramento de quintais.

No dia 12 de janeiro, aniversário de Belém, foi a vez da entrega da reconstrução de um trecho de 551 metros do canal da Gentil, localizado entre a travessa Teófilo Conduru e a rua da Olaria. A segunda etapa da obra irá avançar pelo canal até cobrir 1,4 km de extensão. A obra completa do canal receberá saneamento com abastecimento de água, esgoto e drenagem, além de 5 pontes, 8 passarelas e uma praça com quadra poliesportiva; 2 playgrounds, 4 academias ao ar livre e uma pista de corrida.

Os novos equipamentos, entregues em 2025, fazem parte das obras de saneamento da COP 30 - uma iniciativa que prevê investimentos de aproximadamente R$ 1 bilhão.