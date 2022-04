Vice-diretora de escola é agredida com soco de pai de estudante em Ananindeua

A vice-diretora do colégio particular Rosa de Saron, na Cidade Nova 8, em Ananindeua, foi agredida com um soco no rosto por um pai de uma aluna na unidade escolar, no começo da tarde desta sexta-feira (1º). A educadora ficou com a roupa ensanguentada e, com apoio do marido, providenciou o Boletim de Ocorrência em uma delegacia de Polícia e, neste momento encontra-se na sede da Polícia Científica para fazer exames. As informações sobre o caso foram repassadas por Tiago Santos, proprietário do estabelecimento de ensino.

Com muitas manchas de sangue na área do nariz e da boca, a vice-diretora gritou: "Ele é um agressor! Covarde! Só porque mulher trabalha aqui, a gente não é obrigada a ser ofendida desse jeito". Mais três pessoas, supostamente também funcionários do colégio, aparecem ao lado dela bastante nervosos.

A Redação Integrada de O Liberal busca contato com a Delegacia da Mulher em Ananindeua para obter novas informações sobre o caso.