Urubu invade sala de aula em escola de Belém e web não perdoa: ‘Ele perdeu o caminho para o Veropa’

O vídeo que mostra um urubu invadindo a sala de aula de uma das unidades de um colégio particular em Belém está viralizando na web, nesta quarta-feira (23). O conteúdo ironiza a diferença entre os animais que entram nas escolas do Pará e do resto do país. O vídeo faz piada ao comparar a entrada de pequenos pássaros em escolas de outros estados do Brasil, enquanto que, no Pará, a ave simbólica do Ver-O-Peso é que rouba a cena. Assista:

“Infelizmente ele perdeu o caminho pro veropa”, brincou o dono da página. Não se sabe ao certo quando o conteúdo foi gravado, mas ele tem feito muito sucesso entre os internautas, que se divertiram com a situação.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)