Agressão: morador de prédio agride síndico em condomínio do Umarizal, em Belém

Imagens de câmeras de segurança do prédio Malmo, na travessa Domingos Marreiros, entre as avenidas Wandenkolk e Dom Romualdo, no bairro do Umarizal, em Belém, mostram uma pessoa sendo agredida dentro de um condomínio residencial na manhã desta quarta-feira (9). A vítima é o síndico do prédio. Nas imagens, o agredido aparece conversando com outras duas pessoas quando o agressor, um morador do local, chega e começa uma discussão. Ele aponta o dedo no rosto da vítima, enquanto fala, e depois dá um tapa e um soco no rosto do síndico. Após cair, a vítima também sofre chutes e é puxado pelo chão.

O morador foi identificado como sendo Krishnamurti Larringan Sampaio. Krishnamurti informou à Reportagem Integrada de O Liberal que a discussão foi provocada pelo modo como o síndico o tratou no momento em que providenciava a mudança do prédio. O morador relatou que, desde a semana passada, vinha programando a mudança. E nesta quarta-feira, por volta das 8h30, quando os funcionários da transportadora haviam guardado vagas na frente do edifício para o serviço, uma vez que o espaço fica tomado por carros de um colégio ao lado do prédio, o sindico disse que não cabia o procedimento. "A discussão ocorreu por causa da forma desrespeitosa como ele me tratou, além do fato de que há três semanas ele havia desrespeitado uma filha minha com síndrome de down", declarou Krishnamurti, que viajou para o Oeste do Pará.

A reportagem tenta contato com a vítima.