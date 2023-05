Viagem-teste da linha fluvial Belém-Mosqueiro-Belém será feita nesta sexta-feira (26/05)

A primeira viagem-teste da embarcação que será utilizada na operação da linha fluvial experimental Mosqueiro-Belém-Mosqueiro será nesta sexta-feira (26). A proposta é avaliar a performance operacional da embarcação. A previsão do início oficial da operação da linha é para a primeira quinzena de junho. As viagens devem sair às 5h30 de Mosqueiro e retornar às 18h30. Ainda não há valor definido para a tarifa.

A operacionalidade da linha fluvial Mosqueiro-Belém-Mosqueiro envolve procedimentos administrativos chamados de “janelas operacionais”, que são licenças solicitadas à Companhia de Portos e Hidrovias (CPH) do Estado do Pará, que administra o Terminal Hidroviário de Belém (THB), e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit, pela Diretoria de Infraestrutura Aquaviária).

Na manhã desta quinta-feira (25), a superintendente da Semob, Ana Valéria Borges, se reuniu com a agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla, para tratar da viabilização da linha fluvial Belém-Mosqueiro-Belém. “Estamos adotando as medidas necessárias para delegar a prestação do referido serviço de forma a atender a legislação vigente e proporcionar um serviço adequado aos usuários”, informou a superintendente.