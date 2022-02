Vestibular 2022: UEPA divulga lista da demanda de candidatos por vaga

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) divulgou a lista da demanda de candidatos por vaga no Processo Seletivo de 2022 (Prosel). Um dos cursos mais concorridos foi o curso de Enfermagem, em Belém.

VEJA MAIS

Foram ofertadas 40 vagas para Não-Cotista e a demanda foi de 1.066 inscritos, cerca de 26.65 por vaga. Já para o cotista, a concorrência aumentou ainda mais. Das 40 ofertadas, 2.876 se inscreveram, o que resulta em 71.90 candidatos por vaga. No total, 3.942 estão em busca da graduação nessa área da saúde. Confira a lista completa.

(Reprodução / Universidade do Estado do Pará)

(Reprodução / Universidade do Estado do Pará)

(Reprodução / Universidade do Estado do Pará)