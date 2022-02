Professora viraliza ao se emocionar por aprovação de alunos em universidade pública do Pará; assista

Viralizou, nas redes sociais, neste sábado (5), a reação de alegria e emoção da professora de português Flor Pinto, de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. No vídeo, gravado por uma amiga, ela chora e pula de alegria ao saber que seus alunos, que estudam na rede pública de ensino, estão sendo aprovados na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Assista:

“Meus alunos estão passando e eu tô feliz para p%#! É escola pública, amiga! Só a gente sabe”, disse a professora pulando de alegria.