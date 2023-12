Vereador Carlão faz perfomance obscena em festa no município de Soure

Um vídeo que circula nas redes sociais gerou polêmica nesta segunda-feira (18). Nele, o vereador Carlos Barbosa, conhecido como Carlão, protagoniza uma dança obscena em frente a várias pessoas, entre elas, crianças e adolescentes, em um ambiente festivo. O caso ocorreu durante o final de semana em Soure, município do Arquipélago do Marajó, onde atua o parlamentar.

Nos vídeos divulgados, Carlão dança apenas com uma cueca preta no meio de um salão de um clube de cabos e soldados da Polícia Militar do Pará. Visivelmente alterado, o parlamentar mexe por diversas vezes em sua genitália, enquanto é observado por dezenas de pessoas que participavam do momento festivo. A performance diverte os adultos, mas também é assistida por crianças.

No ambiente, é possível ver várias pessoas consumindo bebida alcoólica. Junto com Carlão, outro outro homem de sunga e óculos escuro também dança no meio do salão. Em certo momento, ambos dançam em uma espécie de competição de movimentos. Entretanto, apenas Carlão insiste em mexer em seu órgão sexual enquanto dança ao som de “Posturado e Calmo”, música do cantor Léo Santana.

A reportagem do O Liberal entrou em contato com a assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores de Soure que informou que o vereador Carlos Barbosa não irá se pronunciar sobre o ocorrido. A Casa Legislativa também não deve se pronunciar, conforme apurou a reportagem. Os colegas do parlamentar evitam falar sobre o caso, ocorrido zona rural.