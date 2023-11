Vereador incita violência contra cachorros: ‘pode matar, eu parabenizo’; vídeo

Durante uma sessão na Câmara de Vereadores do município de Fazenda Vilanova, no Rio Grande do Sul, um vereador incitou a violência contra cachorros, afirmando que até parabenizaria um vizinho se ele matasse algum de seus quatro cães caso o animal estivesse 'incomodando'.

"Gente, quem quer ter um cachorro tem que ter em casa. Preso no pátio, amarrado. Eu, lá na casa da minha mãe, nós temos quatro. Se sair do pátio e incomodar o vizinho, pode matar e eu parabenizo quem matou. Tem que ser na casa", declarou Leo Mota (PDT), em sessão realizada no dia 9 de outubro.

Após a repercussão do caso, o parlamentar afirmou que a fala foi mal interpretada e citou uma discordância política entre ele e uma suplente de vereadora de Teutônia, município vizinho, que seria defensora da causa animal.

"De repente, por não ter muito estudo e ser um cara da roça, meio grosso, a gente se expressa errado. Eu, perante a Deus, Deus sabe qual foi a minha intenção. As pessoas podem tentar me incriminar, mas eu não dou bola. Eu sei, como cristão, o que eu quis dizer", disse, em entrevista ao G1 do Rio Grande do Sul.

Segundo Leo Mota, o discurso que gerou polêmica foi feito após um acidente envolvendo um morador de Fazenda Vilanova, que teve a frente cortada por um cachorro. Com o acidente, o morador teria quebrado uma perna. Ainda de acordo com o vereador, produtores rurais da região também estão sofrendo perdas causadas por cães que invadem as propriedades.

O Ministério Público do RS informou que três denúncias anônimas sobre o caso chegaram na Promotoria de Estrela e estão sendo analisadas.

A presidência da Câmara de Vereadores também se manifestou sobre o caso. Veja a nota:

A Câmara Municipal de Fazenda Vilanova vem, por meio desta nota, esclarecer sobre os fatos que geraram repercussão a partir do pronunciamento do Vereador Leo Mota, na sessão plenária do dia 09 de outubro de 2023.

O Poder Legislativo de Fazenda Vilanova respeita o direito de expressão e a inviolabilidade material de que gozam os Parlamentares, mas não compactua e não comunga de ideias e ações que atinjam o conjunto de direitos constitucionais, dentre eles e em especial o direito a vida de qualquer espécie.

Palavras que invoquem maus tratos, violência ou ações de barbárie contra animais foram, são e serão sempre objeto de repulsa da Casa do Povo, hoje e sempre.

Essa manifestação da Casa Legislativa não retira direito de cidadão algum de manifestar-se, na forma institucional e regimental, através de nossos canais institucionais de comunicação e-mail e/ou ouvidoria, contra o fato em si se valendo das ferramentas legais colocadas à disposição de toda e qualquer pessoa para de maneira ordeira e identificada apresentar sua narrativa e visão dos fatos, cabendo as esferas de cada Poder analisar os atos que lhe competem, dentro de seu alcance que a Carta Magna lhes confere para a tomada de ações.

Ainda esclarecemos que nenhum comentário realizado nas redes sociais desta Casa Legislativa foi excluído, visto que respeitamos a opinião de todas as pessoas.

Fazenda Vilanova/RS, 01 de novembro de 2023.

João Batista Fernandes da Silva

Presidente da Câmara de Vereadores de Fazenda Vilanova/RS