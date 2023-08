Vereador acusa prefeito de suborno e joga dinheiro pela janela da Câmara; vídeo

Um vereador do município de Cândido Mendes, no Maranhão, gerou alvoroço na cidade após jogar diversas notas de dinheiro pela janela da Câmara Municipal. O político em questão disse que recebeu a dinheirada do prefeito para desistir do cargo, mas não aceitou e distribuiu os montantes com a população. Veja o vídeo:

No palanque, onde supostamente iria renunciar, o vereador Sababá Filho (PCdoB) diz que recebeu dinheiro do prefeito Facinho (PL) para abandonar o cargo. Em seguida, o político rasga o documento que oficializaria a renúncia e diz temer pela própria vida por ter recusado a oferta, mas que não vai desistir do cargo de vereador.

Logo depois, ele mostra uma mochila com bastante dinheiro dentro e diz que vai jogá-lo pela janela, pois ele pertence à população.

"O que eu recebi para renunciar o mandato está aqui [na mochila]", disse o vereador. "Eu vou jogar pela janela. O que é do povo, dinheiro da saúde, dinheiro da educação, tem que ir para o povo", complementa o político.

Ao terminar de discursar, ele se dirige à janela da Câmara dos Vereadores com a dinheirada, chama a atenção da população, que rapidamente se reuniu para disputar as cédulas distribuídas, que somavam R$ 250 mil reais, e começou a jogar do prédio.

Segundo o site ipolítica, o vereador foi até uma delegacia de polícia do município, para registrar boletim de ocorrência contra o prefeito.

Resposta do prefeito

Em nota ao G1, o prefeito Facinho (PL) afirmou que não manteve contato com o vereador Sababá e que ele tentou "criar tumulto" para "se promover".

"O Prefeito JOSE BONIFACIO ROCHA DE JESUS vem a público, acerca dos fatos envolvendo o vereador SABABA FILHO, esclarecer: primeiro, não manteve nenhum tipo de contato ou teve qualquer tratativa com esse vereador, seu notório inimigo político e conhecido por armações e criar espetáculos, para se promover; segundo, o que o prefeito soube foi que o referido vereador preparou carta de renúncia, tendo comparecido pessoalmente a um Cartório, em São Luís-MA, reconheceu sua assinatura no referido documento e o protocolou na Câmara Municipal, na tarde de ontem (03/08/2023); e por fim, o que se sabe é o que referido vereador estava desesperado, por ter tentado me cassar e não ter conseguido, por não ter fundamentos legais, tampouco quórum necessário para cassação, não tendo para este prefeito nenhuma utilidade em sua renúncia ou não, sendo insignificante a sua saída da Câmara. Tudo não passou de uma simulação para criar tumulto e aparecer", diz a defesa do prefeito.

(*Gabriel Bentes, estagiáro sob supervisão do editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)