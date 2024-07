Verão 2024: piscina em casa é opção de lazer e diversão em julho; especialista alerta sobre cuidados

Durante o verão amazônico, uma piscina em casa pode ajudar a aliviar o calor e ainda garante a diversão da criançada. Inclusive, tem gente que deixa para viajar apenas em um fim de semana e passa os outros em casa ou até no clube, aproveitando a piscina com a família. Mas alguns cuidados são necessários para evitar acidentes. O corretor de imóveis Raphael Ducaminho, de 37 anos, conta que recebeu dos pais as precauções que se deve ter na piscina quando era criança. Agora, já mais velho, repassa as prevenções aos filhos, Iago Henrique, 15, e Athos Mikhael e Dom Raphael, de 7 e 5 anos, respectivamente.

“Uma das primeiras coisas que fiz quando construí a piscina em casa, foi treinar eles (filhos) desde pequenos, quando ainda eram bebês, sobre os cuidados principais: não correr na borda da piscina, não ir para a área funda da piscina”, afirmou.

Ducaminho assegura que os filhos nunca tomam banho na piscina, que foi feita com 1 metro e 10 centímetros de profundidade há oito anos, sem a presença da esposa, Lô Ruana Tavares, 27, que é técnica de enfermagem, ou de outro adulto. “Sempre tem eu ou a mãe, a babá ou alguém mais velho reparando-os, para que brinquem direitinho, de maneira saudável. Um cuidado que tomei foi de não deixá-los ‘sozinhos’ na piscina antes que soubessem nadar”, comentou.

Brincadeiras precisam ter cuidados

Para evitar qualquer tipo de acidente a crianças e adultos na hora da diversão da piscina, o tenente Evandro Aleixo, especialista em salvamento aquático do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), explica que a prevenção é o melhor caminho. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), as piscinas e os lares “são responsáveis por 55% de todos os casos de óbitos por afogamento na faixa etária de 1 a 9 anos de idade”.

Por conta disso, o tenente Aleixo alerta que, quando uma criança estiver em uma piscina, o responsável não pode deixá-la sozinha em nenhuma hipótese. “ O adulto precisa estar atento à profundidade da piscina e com mergulhos rasos, por conta de um mal súbito. Alguns clubes, geralmente, têm uma cerca para evitar o contato direto. Também é necessário recomendar que as crianças sempre utilizem as escadas das piscinas. Outro ponto importante é não confiar em boias. A criança pode ter algum tipo problema com essa boia e acabar se acidentando”, disse .

Mesmo sendo um ambiente de diversão, o militar orienta a importância do cuidado em certas brincadeiras para que não termine em tragédia, principalmente com a ingestão de bebidas alcoólicas. Segundo a Sobrasa, cerca de 15% dos casos de afogamento têm envolvimento com álcool. Por conta disso, a Sociedade recomenda que, “se beber, fique fora da água”.

“ Precisa evitar brincadeiras na borda da piscina. Alguém bater a cabeça na borda e vir a ocasionar uma fatalidade. Além disso, outra brincadeira que precisa evitar são as que utilizam baldes, que podem resultar em um afogamento. Quanto à questão do consumo de álcool, o adulto precisa estar atento e ter o controle da bebida para que tenha a noção e consciência de perceber a iminência de um perigo, especialmente de um afogamento”, informou Evandro.

Manutenção na piscina

Para quem tiver piscina em casa e for viajar com a família durante este verão, Aleixo recomenda que, se for uma piscina montável, faça o desmonte. Caso o ambiente aquático seja construído, “ coloque uma lona para evitar qualquer tipo de contato com a piscina ”. E na hora da manutenção, “nunca deixar a presença de alguém no meio líquido”. Isso porque, ainda de acordo com o tenente do CBMPA, as bombas de sucção podem causar um acidente.

“Se uma pessoa estiver dentro da piscina na hora da limpeza e perto de uma bomba de sucção, existe a possibilidade dessa pessoa ser sugada ou pelo cabelo ou pela roupa de banho. Por isso que, em qualquer situação, há necessidade da atenção”, finalizou o tenente.

Confira os cuidados que se devem tomar na piscina:

Não deixar criança sozinha na piscina, os pais devem ter atenção total nelas

Se o responsável estiver com a criança dentro da piscina, manter distância de um braço do filho, mesmo na presença de um guarda-vidas

Evitar brincadeiras com baldes ou na borda da piscina

Não confiar em boias

Recomendar que as crianças sempre utilizem as escadas, seja para sair ou entrar na piscina

Na hora da manutenção de uma piscina, não permitir ninguém dentro dela. pode acontecer um acidente envolvendo a bomba de sucção, que faz a troca da água

Aos adultos, consumir bebidas alcoólicas de forma controlada e consciente

Se tiver piscina em casa e for viajar, cobrir a piscina com uma lona