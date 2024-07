Verão 2024: saiba os cuidados para se ter com tatuagens durante o veraneio

Durante o “verão amazônico”, ao longo deste mês de julho, os cuidados com as tatuagens exigem maior atenção devido à intensa exposição ao sol e às altas temperaturas - principalmente para aqueles que seguirão em direção às praias e balneários. Além de preservar as cores vibrantes dos desenhos, essas precauções ainda evitam danos à pele, como queimaduras e ressecamento. O tatuador Sidney Fernandes, 50, conhecido por "Magal", de Belém, destaca que esta época do ano exige cautela redobrada.

Para quem já tem tatuagens, o uso de protetores solares de alta proteção é indispensável para evitar a insolação, como pontua Magal. Além disso, beber bastante água e aplicar outros produtos específicos sobre a área tatuada, como cremes hidratantes, também são cuidados essenciais, de acordo com o tatuador. O especialista ainda frisa que essas medidas evitam desgastar o desenho tatuado - principalmente os que já foram feitos há um período maior.

“Também deve-se usar protetor [solar], além da hidratação. A hidratação é tudo. Até antes de fazer a tatuagem eu peço para que os clientes bebam bastante água, porque a nossa pele precisa. Já aqueles que têm tatuagens coloridas, principalmente, devem usar roupas com proteção UV [ao estarem no sol] ou blusas de manga. Mas o essencial é evitar o sol, porque pode queimar o pigmento [da tinta usada na tatuagem]. A pele fica lesionada”, reforça Magal.

Tendência

Segundo Magal, semanas antes do início do veraneio, muitas são as pessoas que buscam fazer uma tattoo nova. De forma geral, ele pontua as principais escolhas e tendências entre os clientes: “Antigamente, as mulheres faziam tatuagens pequenas, hoje, já fazem tatuagens mais ousadas, ‘fecham o braço’, a costa. Entre elas, o floral nunca sai de moda, além de frases e palavras. E nos homens, a gente tem a cultura de desenhar leão e lobo”.

Nas primeiras semanas após a realização da tatuagem, a recomendação do especialista é que as pessoas evitem a exposição prolongada ao sol. E ainda, que evitem tomar banho em praias, piscinas ou até mesmo igarapés, pois o contato com a água pode dificultar o processo de cicatrização da pele. Outros cuidados após fazer uma tattoo nova incluem não tirar o plástico de proteção até o período recomendado, evitar alimentos “remosos” e o consumo de bebidas alcoólicas.

“Quando chega o início de julho, muitas pessoas querem se tatuar e ir para as praias. Não pode. Tem que fazer a tatuagem antes, para ser feita a cicatrização [da pele] e depois se possa ir curtir. Geralmente, um período de 30 dias antes, para poder estar bem cicatrizada e sair aquela pele. Também tem um porém, as pessoas falam ‘vou para as férias e tatuar depois’. É outro erro, porque queima a pele, que já vem com uma lesão. Não pode tatuar também [nesse caso]”, explica o tatuador.

Saúde

O tatuador explica que, tão importante quanto cuidar da pele após tatuar, algumas medidas também se fazem necessárias antes de realizar a tatuagem. “Eu falo para os clientes que, se estiverem com febre ou gripe, o ideal é não tatuar, por conta da baixa resistência. A tendência da tatuagem inflamar é quase 100%, porque a pele não está legal. Também peço para dormir bem, passar hidratante no local que será tatuado e comer bastante frutas”, detalha.

Consciência

Com 4 tatuagens pelo corpo e já planejando mais uma, o pedagogo Roberto Cruz, de 50 anos, não abre mão dos cuidados com a pele neste período de veraneio. “A tatuagem é uma arte milenar que requer alguns cuidados por conta de contaminações e também com pigmentação para não perder cores. Tenho bastante cuidado em hidratá-la e evitar algumas comidas ‘remosas’, além do cuidado com a proteção ao sol, luminosidade, poeira e microrganismos. Temos que manter esses cuidados”, relata.

Após os primeiros dias da nova tattoo, Roberto já planeja nem chegar perto da água do mar. Prestes a tatuar o carro dele no braço, que ele considera uma paixão, o pedagogo já adianta as precauções que serão tomadas: “Me manter sempre na sombra, sempre protegido com papel filme [no local tatuado], uso de protetor, camisa manga longa com a tatuagem no braço”, finaliza o professor.