Verão 2024: veja os sucos de fruta que ajudam a hidratar neste verão

Com o "verão amazônico", marcado por muito calor durante o mês de julho, manter-se hidratado é essencial à saúde. Além da água, entre as bebidas que se destacam como fonte de hidratação estão os sucos, que são ricos em vitaminas. Além de refrescar, ainda ajudam a repor os líquidos e micronutrientes perdidos pelo corpo devido ao calorão intenso, contribuindo para uma nutrição completa e saudável. O nutricionista Paulo Rodrigues, de Belém, detalha a importância desse consumo e as frutas mais indicadas e saudáveis neste período de verão.

O especialista explica que, quando a pessoa viaja de férias, sai da rotina, acordando mais tarde e deixando de fazer algumas refeições, por exemplo, alterando seu hábito alimentar implica em algumas mudanças no organismo. Segundo ele, essa pessoa pode sofrer alguns problemas, como gases. Ou uma infecção ou intoxicação alimentar caso vá a um restaurante de procedência duvidosa. Outros deixam de ter uma boa hidratação de água. Começam a tomar mais refrigerante e consumir bebida alcoólica e isso causa uma desidratação e vem o pós, que é a famosa ressaca.

Nesse contexto, ele fala sobre como aproveitar a diversidade de frutas da região para garantir uma hidratação mais adequada por meio de sucos naturais. “Quando a gente conversa sobre hidratação a primeira coisa que vem à nossa cabeça é água. A água é o principal fator que vai melhorar esse processo de hidratação”, disse. E citou quatro frutas que contém maior fonte de líquidos: abacaxi, melancia, taperebá, morango. “Essas frutas vão trazer várias propriedades nutricionais, além de uma boa hidratação por serem frutas de baixo nível de caloria e ricas em água”, contou.

O nutricionista Paulo Rodrigues disse que o abacaxi é uma fruta de baixíssima caloria. Em 100 gramas dessa fruta só tem 50 calorias. “Para quem está em processo de emagrecimento, independente do período de férias, é uma fruta excelente porque é rica em vitamina C, ácido fólico, ferro. E isso vai melhorar muito a hidratação da pessoa”, afirmou.

Em 100 gramas de melancia há de 60 a 65 calorias. “Uma fruta também rica em água e uma baixa quantidade de fibras”, explicou. Em relação à laranja, o nutricionista recomendou que se tome “um pouquinho mais de cuidado”. Ele disse que a laranja é uma boa fruta. “Mas, quando se vai fazer o suco, precisa-se de uma quantidade um pouco maior e esse suco pode se tornar um pouco mais calórico. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso”, disse.

Taperebá tem uma boa quantidade de ômega 3

Já o taperebá é uma fruta regional que tem uma boa quantidade de ômega 3, e melhora muito a nossa saúde cardiovascular. “É uma fruta rica em ferro e fósforo, sendo excelente para o paciente que tem anemia”, disse. Paulo Rodrigues disse que, quando se fala em frutas, se fala-se em micronutrientes, que são todas as vitaminas de A a Z. “Abacaxi, laranja, morango, taperebá são frutas ricas em vitamina C. Quando a gente pensa em vitamina C só pensa em laranja. Só que a laranja não é uma boa fonte de vitamina C. As que têm mais vitamina C são acerola, morango, abacaxi, o que melhora muito o nosso quadro de imunidade”, disse.

Ele também afirmou que se o suco já tem “uma pegada um pouco mais doce”, como é o caso da laranja, não tem tanta necessidade de usar adoçante ou açúcar. Já no caso de cupuaçu, que é um pouco mais azedo, a pessoa vai ter que adoçar um pouquinho – pode usar açúcar ou adoçante, desde que controle essa quantidade. “A diferença do açúcar para o adoçante é que o adoçante não tem caloria. Mas, dependendo da dosagem do adoçante, isso pode trazer malefício, como, por exemplo, uma disbiose intestinal. Tudo é o equilibro”, afirmou. “Eu sempre falo que o que faz mal não é o alimento. Mas a quantidade que você usa desse alimento”, afirmou. O nutricionista disse ainda que o principal sintoma da desidratação é a dor de cabeça.

Hábito

Quem não abre mão de beber bastante líquido em meio à temporada de calor e reforçar a hidratação é a gestora comercial Dulce Batista, de 50 anos, que costuma tomar de 5 a 6 copos de suco por dia. Já o sabor preferido ela destaca: morango, o qual considera ainda ajuda a manter uma vida saudável. "Uma água bem gelada e um suco são importantes para esse calor que a gente está vivendo. Um suco bem gelado nessa quentura vai muito bem. Tomo. E bastante", afirma Dulce.

Beber suco todos os dias é um hábito da gestora comercial Dulce Batista (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Segundo ela, o suco natural é ainda mais nutritivo. De acordo com Dulce, esse é um hábito dela no dia a dia. Entre os benefícios da bebida ela destaca: "Tem vitamina, o suco tem que ser da fruta. O suco de limão também é muito importante, do abacaxi, de laranja, além do de morango, que é o meu preferido. Sempre tive o hábito de beber bastante suco", finaliza.