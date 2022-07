Ver-O-Rio é reinaugurado e recebe público após reforma

O Complexo Turístico Ver-O-Rio foi reaberto para o público, na noite desta quinta-feira (14), após uma reforma realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A reinauguração contou com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues, do titular da Seurb, Deivison Alves, e outros representantes da gestão municipal. Durante o evento, também foi realizada uma homenagem ao roqueiro paraense mestre Laurentino.

Com a reestruturação do local, considerado um dos principais cartões postais da cidade, o espaço de lazer ganhou iluminação em LED, paisagismo, ciclofaixa, brinquedos acessíveis para crianças com deficiência, novo playground, reconstrução do calçamento em pedras portuguesas, reformas dos quiosques dos permissionários, nova identidade visual, reforma do telhado do memorial, pintura, asfalto e reforma do posto da guarda.

Durante o evento, Edmilson comentou sobre a importância do espaço para o lazer, economia e turismo da cidade: “Aqui é a primeira grande janela aberta para o rio, é um espaço onde o povo contempla o rio. Hoje, o esporte náutico é praticado aqui, cada barraca daquela onde se compra uma tapioca, um sorvete ou uma cerveja ajuda a gerar emprego e renda para famílias que antes passavam fome. Então não é só praça ou lugar para diversão, também é para gerar emprego e renda. Esse é um investimento em urbanismo que humaniza a cidade”.

Rosangela Nonato, 44 anos, reside em Abaetetuba. A convite da irmã, ela veio para a capital a passeio e decidiu curtir a noite de quinta-feira com os três filhos. Para ela, lugares como o Ver-O-Rio possibilitam o lazer em família. “Os meus filhos adoraram. Eles já brincaram na gangorra, no escorrega e em outros brinquedos, Aqui é uma ótima opção para quem quer trazer os filhos para brincar”, afirmou.

Enquanto algumas famílias se divertiam, houve quem aproveitou a noite para garantir a renda de casa, como é o caso de Valdirene Silva, 44 anos. Ela trabalha vendendo pipoca no Ver-O-Rio há 15 anos, mas vislumbra um aumento nas vendas com a reforma do espaço. “Com certeza as vendas devem aumentar, pois tudo aqui está mais bonito, mais confortável, bem cuidado, ou seja, atrai mais visitantes e consequentemente mais clientes”, comentou a vendedora.

Investimento

A revitalização do ponto turístico é demanda apresentada nas plenárias dos bairros, que compõem o Distrito Administrativo de Belém (Dabel), no Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado e está orçada em R$ 998.565,00. O Comitê de Crédito do Banco do Povo de Belém, que delibera sobre os pedidos formalizados de crédito solidário, aprovou, na quarta-feira (13), o atendimento de seis pequenos empreendedores que atuam na área do Ver-o-Rio, todos são permissionários da Prefeitura. O valor total aprovado foi de R$ 21.500.

O valor máximo permitido para pessoa física, de R$ 5 mil, foi aprovado para o dono do pedalinho. Também receberam, um pipoqueiro, um vendedor de bombons e quatro vendedores de lanches.

História

O Ver-o-Rio começou a ser erguido em 1999, na gestão municipal do então prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e tornou-se um dos principais pontos turísticos. O Complexo Turístico do Ver-o-Rio, que tem mais 5.000² metros, é administrado pela Coordenadoria Municipal de Turismo de Belém (Belemtur).