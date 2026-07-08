Ventos fortes registrados na tarde da última terça-feira (7) causaram danos em um galpão localizado no bairro da Castanheira, em Belém.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que parte do telhado foi arrancada pela força do vendaval, por volta das 14h.

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Com o desabamento da cobertura, pedaços de telhas caíram no interior do galpão e atingiram alguns veículos que estavam estacionados no local. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

Ventos fortes arrancam parte de telhado de galpão no bairro do Castanheira. (Arquivo Pessoal)