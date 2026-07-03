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Estrutura de reboque se desprende de veículo e provoca lentidão no túnel do Entroncamento, em Belém

Equipamento ficou solto na pista na tarde desta sexta-feira (3), no bairro do Castanheira

O Liberal
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Estrutura de reboque se desprende de veículo e provoca lentidão no túnel do Entroncamento, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Uma estrutura de reboque se desprendeu de um veículo e ficou solta na tarde desta sexta-feira (3) no túnel do Entroncamento, no bairro do Castanheira, em Belém.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o equipamento parado na pista, enquanto algumas pessoas se aproximam para tentar auxiliar na ocorrência e retirar a estrutura da via.

Por causa do incidente, o trânsito ficou um pouco lento no trecho, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o desprendimento da estrutura, nem sobre registro de feridos. O caso foi registrado por testemunhas e compartilhado nas redes sociais.

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