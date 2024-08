Vendaval destrói telhados de quatro barracas da praia Grande, em Outeiro

Pelo menos quatro barraqueiros da praia Grande, em Outeiro, distrito de Belém, tiveram prejuízos materiais com um vendaval ocorrido no último sábado (17/8). Alguns restaurantes e bares da orla tiveram os telhados quebrados devido à força do vento. Ninguém ficou ferido com o incidente.

A Comissão de Defesa Civil do Município de Belém (Comdec) informou que foi acionada no último sábado, por volta das 17h30, pelo proprietário de uma das barracas atingidas por uma forte chuva que veio acompanhada de um forte vendaval na Praia Grande, distrito de Outeiro.

Uma equipe da Comdec foi ao local e registrou o destelhamento parcial das estruturas de quatro barracas. Após análise técnica, os técnicos descartaram qualquer risco estrutural iminente.