Veja como solicitar a ligação provisória de energia elétrica para trabalhar durante o Círio 2024

De 23 a 27 de setembro, Belém recebe um posto exclusivo de atendimento para que os permissionários e trabalhadores informais que vão trabalhar no Círio 2024 solicitem a ligação provisória de energia elétrica. O serviço funcionará no Centro Social de Nazaré, no bairro de Nazaré, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Como solicitar?

Os interessados devem apresentar identidade e CPF, e devem informar o endereço completo, com ponto de referência e a quantidade de dias que precisarão da rede provisória. No caso específico dos permissionários cadastrados para o Arraial de Nazaré, eles devem levar, também, o contrato do box. Após avaliação de carga, a concessionária de energia Equatorial Pará vai calcular o valor para gerar os boletos de pagamento.

Além deste posto extra, os interessados também podem procurar as agências de atendimento da distribuidora de energia para a solicitação do serviço. O ideal é que o cliente faça a solicitação com pelo menos cinco dias de antecedência do dia que vai precisar iniciar o seu trabalho.

Por que solicitar?

A solicitação de ligação provisória é necessária para que os profissionais que, por exemplo, tenham um box ou uma barraca de vendas, possam atuar de forma segura e regular junto à distribuidora.

Além de ser crime, ligações irregulares podem causar uma série de transtornos como curtos-circuitos, sobrecarga e interrupção no fornecimento com acidentes graves e até fatais.

Órgãos institucionais

Órgãos públicos que desejam aumentar a carga de energia durante a festividade do Círio também podem fazer a solicitação à Equatorial Pará. Os interessados devem encaminhar ofício para o e-mail grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br.

Serviço

Posto de atendimento para solicitar ligações provisórias

Onde: Centro Social de Nazaré (Avenida Nazaré, entre Generalíssimo Deodoro e 14 de março. Na área interna da Praça Santuário).

Quando: de 23 a 27 de setembro

Hora: das 9h às 12h e das 13h às 16h