Aeroporto de Belém terá 90 voos extras durante o Círio; veja as cidades de origem

O Aeroporto Internacional de Belém Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans) terá 90 voos extras, disponibilizados pelas companhias aéreas Gol e Azul, durante o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, segundo a Norte da Amazônia Airports (NOA), empresa que administra o local. O incremento na oferta de voos ocorre pouco depois do terminal da capital paraense ter atingido, em julho, a marca inédita de 400 mil viajantes em um único mês.

Com os novos voos, a expectativa é de que o fluxo seja novamente alcançado no próximo mês e que quase 401 mil viajantes embarquem e desembarquem nos 2.900 voos previstos para outubro no principal terminal aéreo do norte do país. Se confirmado esse número, o crescimento será de 25% em relação ao mesmo período de 2023, quando 319 mil clientes passaram pelo terminal, ainda de acordo com informações da NOA.

Os novos voos têm origem em nove cidades das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do Brasil. Entre frequências adicionais e mudanças para equipamentos com maior capacidade, serão disponibilizados quase 16 mil assentos a mais no Aeroporto durante o período.

"Além da marca inédita em julho, registramos crescimento de 11% na movimentação durante o primeiro semestre de 2024. Desde que iniciamos os trabalhos no Aeroporto Internacional de Belém, nosso objetivo tem sido aprimorar a experiência dos passageiros, algo comprovado pelas pesquisas mensais de satisfação e, durante o período do Círio de Nazaré, vamos continuar proporcionando viagem ainda melhores para quem embarca e desembarca na capital paraense", declarou Marco Migliorini, diretor-presidente da NOA, destacando os investimentos que começam neste segundo semestre para modernização e ampliação da capacidade operacional. Segundo ele, as melhorias durante a gestão da concessionária qualificam o Aeroporto a receber o aumento do fluxo de viajantes com mais segurança e conforto.

Quais são os voos extras

Entre os dias 10 e 15, os moradores de Santarém contarão com mais oito voos até a capital paraense.

Os amapaenses poderão usufruir de 16 frequências adicionais na rota Macapá - Belém de 9 a 16 de outubro.

Em Manaus, no Amazonas, serão ofertadas quatro ligações adicionais nos dias 9 e 11.

No Nordeste, a previsão é de que as cidades de Recife e Fortaleza contabilizem mais 20 partidas para Belém entre os dias 1º e 24.

Nas regiões centro-oeste e sudeste, os aeroportos de Brasília, Belo Horizonte (Confins), São Paulo (Guarulhos) e Rio de Janeiro (Galeão) contarão com 36 voos a mais entre os dias 11 e 31 de outubro.