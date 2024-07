Campanha ‘Troque sua pipa por uma bola’ é levada ao Aeroporto Internacional de Belém

Nesta terça-feira (23) será realizada a campanha "Troque sua pipa por uma bola", voltada à conscientização de crianças, adolescentes e adultos sobre os perigos envolvidos na prática de empinar pipas no entorno de aeroportos. O ponto de troca será às 9h, no estacionamento do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Belém. A ação vai contemplar as comunidades da Pratinha I e II, localizadas nas proximidades do sítio aeroportuário.

Por meio de um carro som, os moradores serão alertados sobre os riscos dessa prática e sobre a possibilidade de efetuar a troca gratuita de pipas por outro brinquedo que não represente risco à segurança dos voos.

De acordo com Rodrigo Garcia, superintendente do Aeroporto Internacional de Belém, é comum que a prática de empinar pipas cresça durante o período das férias escolares. "Nosso principal objetivo é promover a conscientização e incentivar essa brincadeira em locais que não representem riscos à aviação ou mesmo ao praticante. Acreditamos que esse projeto permite a criação de uma cultura de segurança operacional junto a crianças, adolescentes e adultos de forma descontraída", avalia.

A ação é uma organização da Norte da Amazônia Airports (NOA), responsável pelo Aeroporto Internacional de Belém.

Serviço:

Campanha “Troque sua pipa por uma bola”

Data: 23 de julho

Horário: a partir das 9h

Ponto de encontro: Estacionamento do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Belém.