Pane no Aeroporto Internacional de Belém desvia voos para Manaus e Macapá

Na última segunda-feira (19), uma pane no sistema de balizamento da pista do Aeroporto Internacional de Belém (Val-de-Cans) resultou no desvio de vários voos, incluindo um da Azul Linhas Aéreas vindo de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, que precisou ser redirecionado para Manaus. A situação foi causada por uma interrupção no fornecimento de energia elétrica durante a madrugada, o que comprometeu a iluminação da pista.

De acordo com a concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), que administra o aeroporto da capital paraense, a falha ocorreu às 4h30, quando houve a queda de energia. Segundo a empresa, os geradores de emergência foram acionados imediatamente, mas, apesar da autonomia energética, parte da iluminação não funcionou como esperado. “Por razões de segurança, três voos foram desviados para Macapá, e um voo foi cancelado”, confirmou a NOA, informando que o problema foi resolvido e as operações no aeroporto já estão normalizadas.

A Azul Linhas Aéreas confirmou à reportagem de O Liberal que, devido à falha no sistema de balizamento, seus voos AD4445 (Santarém-Belém) e AD2602 (São Luís-Belém) foram desviados para Macapá, enquanto o voo AD8721, que fazia a rota Fort Lauderdale-Belém, teve que ser redirecionado para Manaus.

“Após a normalização do sistema, os voos seguiram para Belém”, informou a empresa. A companhia aérea informou ainda que os passageiros receberam o atendimento necessário, conforme as diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Em nota, a Azul lamentou os transtornos causados, ressaltando que a medida foi necessária para garantir a segurança das operações.

O que é o Sistema de Balizamento

O Sistema de Balizamento de um aeroporto, também conhecido como Sistema de Luzes de Pista, é um conjunto de luzes instalado ao longo das pistas e em áreas críticas do aeroporto, como táxis e aproximações. Esse sistema tem a função de guiar e auxiliar as aeronaves durante pousos, decolagens e manobras, especialmente em condições de baixa visibilidade, como à noite ou em situações de nevoeiro. O sistema inclui diferentes tipos de luzes, como (POSSIBILIDADE DE INFOGRÁFICO):

Luzes de Pista (Runway Lights): Indicando os limites da pista e sua extensão.

Luzes de Aproximação (Approach Lights): Ajudando os pilotos a alinhar a aeronave corretamente durante a aproximação final.

Luzes de Táxi (Taxiway Lights): Guiando as aeronaves nas rotas de taxiamento entre a pista e o terminal.

Luzes de Obstáculos: Sinalizando estruturas altas ou perigosas próximas às áreas operacionais.