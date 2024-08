VÍDEO: Casal é impedido de viajar para a Europa por dívida trabalhista e ex-funcionária comemora

Um casal de empresários gaúchos, proprietários de uma clínica dentária, foi impedido de embarcar para a Europa devido a uma dívida trabalhista superior a R$ 500 mil. A Polícia Federal, cumprindo uma ordem judicial, reteve os passaportes do casal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no dia 10 de julho. A notícia ganhou ainda mais repercussão após uma ex-funcionária da clínica publicar um vídeo nas redes sociais comemorando o ocorrido.

Na gravação, a mulher, identificada como Jeny Azambuja em suas redes sociais, debocha da situação, afirmando que o casal estava devendo a ela R$ 10 mil referentes a uma dívida trabalhista.

“Meus exs chefes estavam viajando pra Europa e foram barrados no aeroporto, pela Policia Federal, porque não me pagaram R$ 10 mil de dívida trabalhista”, diz a legenda do vídeo. A ex-funcionária ainda afirma que o casal tentou parcelar a dívida em 10 vezes, mas ela se recusou.

O vídeo viralizou nas redes sociais, gerando diversos comentários. Muitos internautas comemoraram a atitude da mulher, considerando justa a punição para os empresários. “Eu tô feliz demais por uma pessoa que eu nem conheço KKKK”, comentou uma internauta. “Você virou minha heroína, sério! Muita luz na tua vida”, disse outra.

Defesa do casal

A defesa do casal ingressou com um Habeas Corpus (HC) junto à Justiça do Trabalho, alegando ilegalidade na retenção dos passaportes. Os advogados argumentam que recentemente houve uma penhora online de R$ 80,3 mil na conta corrente de uma das empresas do casal, o que demonstraria a boa fé dos empresários em quitar a dívida.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)