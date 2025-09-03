Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Veja como será a programação do Grito dos Excluídos neste domingo (7)

A concentração será na escadinha do cais do porto, com saída às 9h

Ayla Ferreira*
fonte

Grito dos Excluídos (Tarso Sarraf/O Liberal)

O Grito dos Excluídos, iniciativa que reúne diversos movimentos sociais e religiosos, é realizado anualmente no feriado de 7 de Setembro em várias cidades do Brasil. Em Belém, a programação da 31ª edição do Grito traz o lema “Cuidar da Casa Comum e da Democracia é luta de todo dia”. A concentração será às 8h, na escadinha do cais do porto, localizada em frente à Avenida Presidente Vargas, com saída às 9h. O encerramento será na Praça Dom Pedro, na Avenida Portugal.

A votação do Plebiscito Popular 2025, que encerra no fim de setembro, também fará parte dos temas levantados pelos movimentos. O Plebiscito é uma iniciativa dos movimentos sociais, centrais sindicais, juventudes, artistas, entidades de fé e partidos progressistas para ouvir a população brasileira sobre temas urgentes e pressionar por mudanças fundamentais. 

No dia da programação, urnas serão espalhadas pelo trajeto da marcha. O objetivo é mobilizar a população pelo fim da escala 6x1, com redução da jornada de trabalho sem redução salarial, além de propor a taxação dos super-ricos e a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Serviço

Data: 7 de setembro
Hora: 8h às 12h
Concentração: 8h na escadinha do cais, localizada na Avenida Boulevard Castilho França, em frente à Avenida Presidente Vargas, com saída às 9h. 
Encerramento: Praça Dom Pedro, na Avenida Portugal.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

Belém
