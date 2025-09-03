Veja como será a programação do Grito dos Excluídos neste domingo (7)

O Grito dos Excluídos, iniciativa que reúne diversos movimentos sociais e religiosos, é realizado anualmente no feriado de 7 de Setembro em várias cidades do Brasil. Em Belém, a programação da 31ª edição do Grito traz o lema “Cuidar da Casa Comum e da Democracia é luta de todo dia”. A concentração será às 8h, na escadinha do cais do porto, localizada em frente à Avenida Presidente Vargas, com saída às 9h. O encerramento será na Praça Dom Pedro, na Avenida Portugal.

A votação do Plebiscito Popular 2025, que encerra no fim de setembro, também fará parte dos temas levantados pelos movimentos. O Plebiscito é uma iniciativa dos movimentos sociais, centrais sindicais, juventudes, artistas, entidades de fé e partidos progressistas para ouvir a população brasileira sobre temas urgentes e pressionar por mudanças fundamentais.

No dia da programação, urnas serão espalhadas pelo trajeto da marcha. O objetivo é mobilizar a população pelo fim da escala 6x1, com redução da jornada de trabalho sem redução salarial, além de propor a taxação dos super-ricos e a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Serviço

Data: 7 de setembro

Hora: 8h às 12h

Concentração: 8h na escadinha do cais, localizada na Avenida Boulevard Castilho França, em frente à Avenida Presidente Vargas, com saída às 9h.

Encerramento: Praça Dom Pedro, na Avenida Portugal.

