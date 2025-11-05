Vai para a Cúpula do Clima e para a COP30? Ônibus gratuitos passarão a cada 5 minutos; veja onde!
Para utilizar o serviço e acessar os pontos de parada, que estarão devidamente sinalizados, será necessário apresentar a credencial da Blue Zone ou uma carta emitida pela UNFCCC
Durante a Cúpula do Clima, que começa nesta quinta-feira (5), e ao longo da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada na próxima semana, o transporte dos participantes será garantido por um sistema exclusivo composto por 15 linhas de ônibus destinado aos credenciados. Para utilizar o serviço e acessar os pontos de parada, que estarão devidamente sinalizados, será necessário apresentar a credencial da Blue Zone ou uma carta emitida pela UNFCCC.
As principais rotas de acesso incluem as avenidas Nazaré, José Malcher, Almirante Barroso e Augusto Montenegro, além da BR-316. O sistema abrangerá Belém e a Região Metropolitana, atendendo os distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, além dos municípios de Ananindeua, Marituba, Santa Izabel, Benevides e Castanhal. O funcionamento será contínuo, 24 horas por dia, entre 1º e 23 de novembro, assegurando mobilidade e segurança durante todo o período da conferência.
Ao todo, serão disponibilizados 250 ônibus, sendo 40 elétricos e os demais equipados com tecnologia Euro 6, que reduz a emissão de poluentes. As linhas farão trajetos específicos até o Parque da Cidade. As delegações hospedadas nos navios MSC Seaview e Costa Diadema também serão contempladas pelo plano de mobilidade. Os pontos de embarque e desembarque serão exclusivos e identificados com totens ou wind banners.
O sistema funcionará 24 horas por dia até o dia 23 de novembro. Em áreas não cobertas pelo sistema exclusivo, os participantes poderão utilizar as linhas regulares de transporte público da Prefeitura de Belém. O ponto de desembarque mais próximo do Parque da Cidade fica na avenida Almirante Barroso. Para mais informações sobre itinerários e pontos de parada, o aplicativo “COP30 - App do Passageiro“ está disponível para Android e iOS.
Clique aqui e acesse o mapa interativo para saber onde os ônibus passarão!
Linhas e paradas de ônibus dedicados a COP 30:
LINHA 1 | COP - Outeiro
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P3 - Terminal de Outeiro - CDP
Início/Fim: A linha opera entre o ponto de Início (P1) e o Terminal de Outeiro - CDP (P3).
Frequência: A cada 5 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 2 | Circular - Parque
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P4 - Av. Dr. Freitas x Duque de Caxias
P5 - (Localização não especificada)
P6 - Av. Senador Lemos x Av. Dr. Freitas / Av. Senador Lemos x Av. Pedro Álvares Cabral
Início/Fim: A linha é circular e/ou opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 5 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 3 | COP - Pte. Vargas
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P7 - Av. Alm. Barroso x Tv. Timbó
P8 - Av. José Malcher x Alcindo Cacela
P9 - Av. Visconde de Souza Franco x Manuel Barata
P10 - Av. Marechal Hermes x Rui Barbosa
P11 - Av. Presidente Vargas x Silva Santos
P12 - Praça Batista Campos
P13 - Av. Gentil Bitencourt x Generalissimo Deodoro
P14 - Av. Gentil Bitencourt x 14 de Abril
P15 - Av. Duque de Caxias x Antonio Baena
P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Freitas
P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues Alves
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 10 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 4 | COP - Aeroporto-Outeiro
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P3 - Terminal de Outeiro - CDP
P16 - Aeroporto Val-de-Cans
Início/Fim: A linha opera entre o Início das Linhas (P1) e o Terminal de Outeiro - CDP (P3).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 5 | COP - Condomínios
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P16 - Aeroporto Val-de-Cans
P17 - Av. Julio César x Praça Dom Mario
P18 - Av. Júlio César x Av. Brasil
P19 - Rod. Paulo Frota x Shopping Grão Pará
P20 - Av Centenário x Cond. Água Cristal
P21 - Rod. Augusto Montenegro x Detran
P22 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Montenegro Boulevard
P23 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Greenville I
P24 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Greenville II
P25 - Av. Júlio César x Av. Brasil
P26 - Rod. Paulo Frota x Cond. Cristal Ville
P60 - Rod. Augusto Montenegro x Condomínio Fit Mirante
P62 - Rod. Augusto Montenegro x Rod. Transcoqueiro
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 6 | COP - Pedro Miranda
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P9 - Av. Visconde de Souza Franco x R. Sen. Manuel Barata
P27 - Tv. Angustura x Av. Pedro Miranda
P28 - R. Ferreira Pena x Av. Alcindo Cacela
P29 - Tv. Dom Pedro I x R. Curuça
P30 - R. Municipalidade x Tv. Frei Gil de Vilanova
P31 - Av. Visconde de Souza Franco x R. Ó de Almeida
P32 - R. Boa Ventura x Tv. Dom Romualdo
P33 - Av. Almirante Barroso x Av. José Bonifácio
P34 - Tv. Nina Ribeiro x Av. Ceará
P35 - Av. Alm. Barroso x Tv. Vileta
P107 - Jose Pio x Rua Municipalidade
P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Enéas
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 7 | COP - Mário Covas
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P36 - Av. Alm Barroso x Pedro Amazonas
P37 - BR 316 x Mix Importados
P38 - Rod. Mario Covas x Hotel Riviera D'amazônia
P39 - Rod. Mário Covas x Park Itália
P40 - Rod. Mário Covas x Av. São Pedro
P41 - Parque dos Igarapés
P42 - Rod. Mário Covas x Pass. Canaã
P43 - Rod. Mário Covas x Hotel Gold Martan
P44 - Rod. Mário Covas x Hotel Privilege
P45 - BR316 x Hotel Hollyday Inn
P46 - Av. Alm. Barroso x 2º BIS
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 8 | COP - Ver-O-Peso
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P15 - Av. Duque de Caxias x Tv. Antonio Baena
P47 - Av. Duque de Caxias x Tv. Mauriti
P48 - R. Antônio Barreto x Tv. 14 de Março
P49 - Av. Generalíssimo x R. Boa Ventura da Silva
P50 - Av. Brás de Aguiar x Tv. Rui Barbosa
P51 - Av. José Malcher x Av. Assis de Vasconcelos
P52 - Blvd. Castilho França x Frutuoso Guimarães
P53 - R. Padre Champagnat x Praça Padre Frei Caetano Brandão
P54 - R. Doutor Assis x Av. Almirante Tamandaré
P55 - Av. Almirante Tamandaré x Tv. São Pedro
P56 - Av. Nazaré x Tv. Benjamin Constant
P57 - Av. Nazaré x Av. 14 de Março
P58 - Av. Gov Magalhães Barata x Tv. 9 de janeiro
P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Freitas
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 9 | COP - Icoaraci
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P17 - Julio César x Praça Dom Mário (Marex)
P18 - Av. Júlio César x Av. Brasil
P59 - Rod. Augusto Montenegro x Vila Monza
P61 - Tv. Carneiro da Rocha x R. Manoel Barata
P63 - Rod. Augusto Montenegro x Escola XV de Novembro
P111 - Rod. Arthur Bernardes x CIABA
P112 - Rod. Arthur Bernardes x Passagem da Pratinha
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 10 | COP - Jurunas
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P7 - Av. Alm. Barroso x Tv. Timbó
P33 - Av. Almirante Barroso x Av. José Bonifácio
P35 - Av. Alm. Barroso x Tv. Vileta
P65 - Av. Conselheiro Furtado x Av. Alcindo Cacela
P66 - Av. Conselheiro Furtado x Tv. Rui Barbosa
P67 - Tv. Padre Eutíquio x R. Veiga Cabral
P68 - R. João Diogo x Praça da Bandeira
P69 - Praça Amazonas x Polo Joalheiro
P70 - Apinajés x Timbiras
P71 - José Bonifácio x Mundurucus
P72 - Av. Almirante Barroso x Praça da Leitura
P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Enéas
P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 11 | COP - Marambaia-UFPA
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P64 - Av. Perimetral x Embrapa
P73 - Av. Rodolfo Chermont x Av. Tavares bastos
P74 - R. da Mata x Av. Paragominas
P75 - Av. Rodolfo Chermont (Sentido Centro)
P76 - Escola de Aplicação - UFPA (Sentido Bairro)
P77 - Av. Perimetral x Portão 2 UFPA (Sentido Bairro)
P78 - Av. Bernado Sayão x Beira Rio Hotel
P79 - Av. Perimetral x Portão 2 UFPA (Sentido Centro)
P80 - Escola de Aplicação UFPA (Sentido Centro)
P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues Alves
P110 - Tv. Dr. Enéas x Perimetral
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 12 | COP - Castanhal
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P81 - BR-316 x R. Decouviille
P82 - BR-316 x PA-406
P83 - (Localização não especificada)
P84 - BR-316 x Tv. José Amâncio / R. Sen. Antônio Lemos x Tv. Floriano Peixoto (Castanhal)
P85 - BR-316 x R. Doná Ivone Holanda
P86 - BR-316 x PA-391
P87 - BR-316 x R. da Cerâmica
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 13 | COP - Benevides
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P36 - Av. Alm Barroso x Pedro Amazonas
P37 - BR 316 x Mix Importados
P45 - BR316 x Hollyday Inn
P46 - Av. Alm. Barroso x 2º BIS
P81 - BR-316 x R. Decouviille
P87 - BR-316 x R. da Cerâmica
P88 - BR-316 x Av. Ricardo Borges
P89 - BR-316 x R. Francisco de Oliveira
P90 - PA-406 x Garden Hotel e Eventos (Benevides)
P91 - BR-316 x Praça Matriz - Ananindeua
P92 - BR-316 x Estr. da Providência
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 14 | COP - Mosqueiro
Paradas:
P1 - Início das Linhas
P2 - Fim das Linhas
P81 - BR-316 x R. Decouviille
P87 - BR-316 x R. da Cerâmica
P93 - Av. 16 de Novembro x Rod. Augusto Meira Filho
P94 - Av. Beira Mar x Av. 16 de Novembro
P95 - Terminal Mosqueiro
P96 - Av. 16 de Novembro x Tv. Eurico Romariz
P97 - Av. 16 de Novembro x Chapéu dos Ventos
Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
LINHA 15 | COP - Mosqueiro Vila
Paradas:
P93 - Av. 16 de Novembro x Rod. Augusto Meira Filho
P94 - Av. Beira Mar x Av. 16 de Novembro
P95 - Terminal Mosqueiro
P96 - Av. 16 de Novembro x Tv. Eurico Romariz
P97 - Av. 16 de Novembro x Chapéu dos Ventos
P98 - Av. Beira Rio x Estr, da Bateria
P99 - Av. 16 de Novembro x Condomínio San Damião
P100 - Av. 16 de Novembro x Pass. Sambaības
P101 - Av. 16 de Novembro x Rod. BL 19
P102 - Estr. do Caruara x Alm. Quariquara
P103 - Av. 16 de Novembro x Av. Rio Branco
P104 - Av. 16 de Novembro x R. Antonio Lemos
P105 - Av. 16. de Novembro x R. Jd. Guanabara
P106 - Av. Beira Mar x Praça do Patriarca
Início/Fim: A linha opera na região de Mosqueiro.
Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).
