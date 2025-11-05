Vai para a Cúpula do Clima e para a COP30? Ônibus gratuitos passarão a cada 5 minutos; veja onde!

Durante a Cúpula do Clima, que começa nesta quinta-feira (5), e ao longo da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada na próxima semana, o transporte dos participantes será garantido por um sistema exclusivo composto por 15 linhas de ônibus destinado aos credenciados. Para utilizar o serviço e acessar os pontos de parada, que estarão devidamente sinalizados, será necessário apresentar a credencial da Blue Zone ou uma carta emitida pela UNFCCC.

As principais rotas de acesso incluem as avenidas Nazaré, José Malcher, Almirante Barroso e Augusto Montenegro, além da BR-316. O sistema abrangerá Belém e a Região Metropolitana, atendendo os distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, além dos municípios de Ananindeua, Marituba, Santa Izabel, Benevides e Castanhal. O funcionamento será contínuo, 24 horas por dia, entre 1º e 23 de novembro, assegurando mobilidade e segurança durante todo o período da conferência.

A organização da COP disponibilizou um mapa interativo com as paradas de ônibus (Imagem: Divulgação/ COP 30)

Ao todo, serão disponibilizados 250 ônibus, sendo 40 elétricos e os demais equipados com tecnologia Euro 6, que reduz a emissão de poluentes. As linhas farão trajetos específicos até o Parque da Cidade. As delegações hospedadas nos navios MSC Seaview e Costa Diadema também serão contempladas pelo plano de mobilidade. Os pontos de embarque e desembarque serão exclusivos e identificados com totens ou wind banners.

O sistema funcionará 24 horas por dia até o dia 23 de novembro. Em áreas não cobertas pelo sistema exclusivo, os participantes poderão utilizar as linhas regulares de transporte público da Prefeitura de Belém. O ponto de desembarque mais próximo do Parque da Cidade fica na avenida Almirante Barroso. Para mais informações sobre itinerários e pontos de parada, o aplicativo “COP30 - App do Passageiro“ está disponível para Android e iOS.

Linhas e paradas de ônibus dedicados a COP 30:

LINHA 1 | COP - Outeiro

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P3 - Terminal de Outeiro - CDP

Início/Fim: A linha opera entre o ponto de Início (P1) e o Terminal de Outeiro - CDP (P3).

Frequência: A cada 5 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 2 | Circular - Parque

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P4 - Av. Dr. Freitas x Duque de Caxias

P5 - (Localização não especificada)

P6 - Av. Senador Lemos x Av. Dr. Freitas / Av. Senador Lemos x Av. Pedro Álvares Cabral

Início/Fim: A linha é circular e/ou opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 5 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 3 | COP - Pte. Vargas

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P7 - Av. Alm. Barroso x Tv. Timbó

P8 - Av. José Malcher x Alcindo Cacela

P9 - Av. Visconde de Souza Franco x Manuel Barata

P10 - Av. Marechal Hermes x Rui Barbosa

P11 - Av. Presidente Vargas x Silva Santos

P12 - Praça Batista Campos

P13 - Av. Gentil Bitencourt x Generalissimo Deodoro

P14 - Av. Gentil Bitencourt x 14 de Abril

P15 - Av. Duque de Caxias x Antonio Baena

P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Freitas

P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues Alves

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 10 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 4 | COP - Aeroporto-Outeiro

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P3 - Terminal de Outeiro - CDP

P16 - Aeroporto Val-de-Cans

Início/Fim: A linha opera entre o Início das Linhas (P1) e o Terminal de Outeiro - CDP (P3).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 5 | COP - Condomínios

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P16 - Aeroporto Val-de-Cans

P17 - Av. Julio César x Praça Dom Mario

P18 - Av. Júlio César x Av. Brasil

P19 - Rod. Paulo Frota x Shopping Grão Pará

P20 - Av Centenário x Cond. Água Cristal

P21 - Rod. Augusto Montenegro x Detran

P22 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Montenegro Boulevard

P23 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Greenville I

P24 - Rod. Augusto Montenegro x Cond. Greenville II

P25 - Av. Júlio César x Av. Brasil

P26 - Rod. Paulo Frota x Cond. Cristal Ville

P60 - Rod. Augusto Montenegro x Condomínio Fit Mirante

P62 - Rod. Augusto Montenegro x Rod. Transcoqueiro

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 6 | COP - Pedro Miranda

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P9 - Av. Visconde de Souza Franco x R. Sen. Manuel Barata

P27 - Tv. Angustura x Av. Pedro Miranda

P28 - R. Ferreira Pena x Av. Alcindo Cacela

P29 - Tv. Dom Pedro I x R. Curuça

P30 - R. Municipalidade x Tv. Frei Gil de Vilanova

P31 - Av. Visconde de Souza Franco x R. Ó de Almeida

P32 - R. Boa Ventura x Tv. Dom Romualdo

P33 - Av. Almirante Barroso x Av. José Bonifácio

P34 - Tv. Nina Ribeiro x Av. Ceará

P35 - Av. Alm. Barroso x Tv. Vileta

P107 - Jose Pio x Rua Municipalidade

P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Enéas

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 7 | COP - Mário Covas

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P36 - Av. Alm Barroso x Pedro Amazonas

P37 - BR 316 x Mix Importados

P38 - Rod. Mario Covas x Hotel Riviera D'amazônia

P39 - Rod. Mário Covas x Park Itália

P40 - Rod. Mário Covas x Av. São Pedro

P41 - Parque dos Igarapés

P42 - Rod. Mário Covas x Pass. Canaã

P43 - Rod. Mário Covas x Hotel Gold Martan

P44 - Rod. Mário Covas x Hotel Privilege

P45 - BR316 x Hotel Hollyday Inn

P46 - Av. Alm. Barroso x 2º BIS

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 8 | COP - Ver-O-Peso

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P15 - Av. Duque de Caxias x Tv. Antonio Baena

P47 - Av. Duque de Caxias x Tv. Mauriti

P48 - R. Antônio Barreto x Tv. 14 de Março

P49 - Av. Generalíssimo x R. Boa Ventura da Silva

P50 - Av. Brás de Aguiar x Tv. Rui Barbosa

P51 - Av. José Malcher x Av. Assis de Vasconcelos

P52 - Blvd. Castilho França x Frutuoso Guimarães

P53 - R. Padre Champagnat x Praça Padre Frei Caetano Brandão

P54 - R. Doutor Assis x Av. Almirante Tamandaré

P55 - Av. Almirante Tamandaré x Tv. São Pedro

P56 - Av. Nazaré x Tv. Benjamin Constant

P57 - Av. Nazaré x Av. 14 de Março

P58 - Av. Gov Magalhães Barata x Tv. 9 de janeiro

P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Freitas

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 9 | COP - Icoaraci

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P17 - Julio César x Praça Dom Mário (Marex)

P18 - Av. Júlio César x Av. Brasil

P59 - Rod. Augusto Montenegro x Vila Monza

P61 - Tv. Carneiro da Rocha x R. Manoel Barata

P63 - Rod. Augusto Montenegro x Escola XV de Novembro

P111 - Rod. Arthur Bernardes x CIABA

P112 - Rod. Arthur Bernardes x Passagem da Pratinha

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 10 | COP - Jurunas

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P7 - Av. Alm. Barroso x Tv. Timbó

P33 - Av. Almirante Barroso x Av. José Bonifácio

P35 - Av. Alm. Barroso x Tv. Vileta

P65 - Av. Conselheiro Furtado x Av. Alcindo Cacela

P66 - Av. Conselheiro Furtado x Tv. Rui Barbosa

P67 - Tv. Padre Eutíquio x R. Veiga Cabral

P68 - R. João Diogo x Praça da Bandeira

P69 - Praça Amazonas x Polo Joalheiro

P70 - Apinajés x Timbiras

P71 - José Bonifácio x Mundurucus

P72 - Av. Almirante Barroso x Praça da Leitura

P108 - Av. Almirante Barroso x Tv. Dr. Enéas

P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 11 | COP - Marambaia-UFPA

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P64 - Av. Perimetral x Embrapa

P73 - Av. Rodolfo Chermont x Av. Tavares bastos

P74 - R. da Mata x Av. Paragominas

P75 - Av. Rodolfo Chermont (Sentido Centro)

P76 - Escola de Aplicação - UFPA (Sentido Bairro)

P77 - Av. Perimetral x Portão 2 UFPA (Sentido Bairro)

P78 - Av. Bernado Sayão x Beira Rio Hotel

P79 - Av. Perimetral x Portão 2 UFPA (Sentido Centro)

P80 - Escola de Aplicação UFPA (Sentido Centro)

P109 - Av. Almirante Barroso x Bosque Rodrigues Alves

P110 - Tv. Dr. Enéas x Perimetral

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 12 | COP - Castanhal

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P81 - BR-316 x R. Decouviille

P82 - BR-316 x PA-406

P83 - (Localização não especificada)

P84 - BR-316 x Tv. José Amâncio / R. Sen. Antônio Lemos x Tv. Floriano Peixoto (Castanhal)

P85 - BR-316 x R. Doná Ivone Holanda

P86 - BR-316 x PA-391

P87 - BR-316 x R. da Cerâmica

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 13 | COP - Benevides

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P36 - Av. Alm Barroso x Pedro Amazonas

P37 - BR 316 x Mix Importados

P45 - BR316 x Hollyday Inn

P46 - Av. Alm. Barroso x 2º BIS

P81 - BR-316 x R. Decouviille

P87 - BR-316 x R. da Cerâmica

P88 - BR-316 x Av. Ricardo Borges

P89 - BR-316 x R. Francisco de Oliveira

P90 - PA-406 x Garden Hotel e Eventos (Benevides)

P91 - BR-316 x Praça Matriz - Ananindeua

P92 - BR-316 x Estr. da Providência

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 14 | COP - Mosqueiro

Paradas:

P1 - Início das Linhas

P2 - Fim das Linhas

P81 - BR-316 x R. Decouviille

P87 - BR-316 x R. da Cerâmica

P93 - Av. 16 de Novembro x Rod. Augusto Meira Filho

P94 - Av. Beira Mar x Av. 16 de Novembro

P95 - Terminal Mosqueiro

P96 - Av. 16 de Novembro x Tv. Eurico Romariz

P97 - Av. 16 de Novembro x Chapéu dos Ventos

Início/Fim: A linha opera entre o Início (P1) e Fim das Linhas (P2).

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).

LINHA 15 | COP - Mosqueiro Vila

Paradas:

P93 - Av. 16 de Novembro x Rod. Augusto Meira Filho

P94 - Av. Beira Mar x Av. 16 de Novembro

P95 - Terminal Mosqueiro

P96 - Av. 16 de Novembro x Tv. Eurico Romariz

P97 - Av. 16 de Novembro x Chapéu dos Ventos

P98 - Av. Beira Rio x Estr, da Bateria

P99 - Av. 16 de Novembro x Condomínio San Damião

P100 - Av. 16 de Novembro x Pass. Sambaības

P101 - Av. 16 de Novembro x Rod. BL 19

P102 - Estr. do Caruara x Alm. Quariquara

P103 - Av. 16 de Novembro x Av. Rio Branco

P104 - Av. 16 de Novembro x R. Antonio Lemos

P105 - Av. 16. de Novembro x R. Jd. Guanabara

P106 - Av. Beira Mar x Praça do Patriarca

Início/Fim: A linha opera na região de Mosqueiro.

Frequência: A cada 6 minutos (06:00-10:00 h / 17:00-20:00).