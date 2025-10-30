Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Quais linhas de ônibus operam na área de influência da COP 30? Veja aqui!

Confira a lista de todos os ônibus que passam pelas principais avenidas que serão afetadas pela COP 30

Riulen Ropan
fonte

Para não ser pego de surpresa, confira quais linhas operam na área de influência do evento. (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

O planejamento de como os ônibus irão circular na cidade durante a Conferência do Clima (COP 30) já começou. A Prefeitura de Belém divulgou uma lista completa dos ônibus que passam pelas principais avenidas próximas ao evento (Dr. Freitas, Senador Lemos, Pedro Álvares Cabral, Júlio César, Almirante Barroso e Arthur Bernardes).

É fundamental que usuários do transporte público saibam que muitas dessas rotas de ônibus irão sofrer alterações durante o período da Cúpula de Líderes e da COP 30. Para não ser pego de surpresa, confira quais linhas operam na área de influência do evento.

Linhas que operam na avenida Almirante Barroso

A avenida Almirante Barroso apresenta o maior número de linhas listadas na área de influência. As linhas que operam nesta via são:

  • 305 UFPa – Icoaraci
  • 321 UFPa – Cidade Nova VI
  • 442 Ceasa – Ver-o-Peso
  • 443 Pedreira – Lomas (E. Cunha)
  • 546 Sacramenta – Nazaré
  • 548 Jurunas – 305 Marambaia
  • 632 E. Marex – Felipe Patroni
  • 634 E. Marex – Arsenal
  • 638 Pratinha – Pres. Vargas
  • 663 Bengui – Felipe Patroni
  • 664 Bengui – Ver-o-Peso
  • 665 Cordeiro de Farias – Pres. Vargas
  • 667 Cordeiro de Farias – Ver-o-Peso
  • 754 Jardim Sideral – Ver-o-Peso
  • 755 Jardim Sideral – Pça. D. Pedro II
  • 767 Sideral – Pres. Vargas
  • 768 Satélite – UFPA
  • 783 Tenoné – Centro
  • 860 Tapanã – UFPa
  • 861 Tapanã – Ver-o-Peso
  • 862 Tapanã – Felipe Patroni
  • 866 Tapanã – Ver-o-Peso
  • 872 Icoaraci – Almte. Barroso
  • 879 Outeiro – São Brás
  • 901 Cidade Nova V – Ver-o-Peso
  • 902 Cidade Nova VI – Pres. Vargas
  • 904 Cidade Nova VIII – Pres. Vargas
  • 907 Paar – Ver-o-Peso
  • 908 Paar – Ceasa
  • 910 Marituba – Pátio Belém
  • 912 Castanheira – Pátio Belém
  • 914 Marituba – UFPA
  • 915 Águas Lindas – Pátio Belém
  • 916 Águas lindas – Ver-o-Peso
  • 919 Curuçambá – Centro
  • 922 Águas Lindas – Pres. Vargas
  • 925 Dr. Almir Gabriel – Ver-o-Peso
  • 926 Dr. Almir Gabriel – Pátio Belém
  • 930 Icuí – Pres. Vargas
  • 936 Marituba – Pátio Belém
  • 940 Pedreira – Lomas (BR-316)
  • 970 Mosqueiro – São Brás
  • 977 Santa Bárbara – São Brás
  • 980 Ananindeua – Pres. Vargas
  • 985 Rio 40 Horas – Ver-o-Peso
  • 986 Jibóia Branca – Ver-o-Peso
  • 990 Distrito Industrial – Pátio Belém
  • 992 Júlia Seffer – Pres. Vargas
  • 993 Júlia Seffer – Pátio Belém
  • 998 Maguari – Centro

Moradores da Arthur Bernardes e áreas próximas terão ônibus gratuitos na COP 30; saiba os detalhes!
O transporte auxiliar estará à disposição dos moradores durante o período da Cúpula de Líderes

O que vai mudar nas rotas dos ônibus para Outeiro e Icoaraci durante a COP 30? Veja aqui!
A Prefeitura de Belém confirmou a transferência temporária dos pontos finais e desvios de itinerário das linhas 879 (Outeiro – São Brás) e 889 (Icoaraci/Centro)

COP 30: o que vai mudar nas rotas dos ônibus na Arthur Bernardes e Rodovia do Tapanã? Veja!
As alterações ocorrerão no período de 4 a 9 de novembro, visando a realização da COP 30.

Linhas que operam nas avenidas Senador Lemos / Pedro Álvares Cabral

As avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral compartilham uma extensa lista de linhas que atendem a região. São elas:

  • 305 UFPa – Icoaraci
  • 442 Ceasa – Ver-o-Peso
  • 546 Sacramenta – Nazaré
  • 631 E. Marex – Ver-o-Peso
  • 635 CDP/Providência – Ver-o-Peso
  • 666 Canarinho – Pres. Vargas
  • 754 Jardim Sideral – Ver-o-Peso
  • 758 Conjunto Maguari
  • 785 Tenoné – Centro
  • 795 Cabanagem – Pres. Vargas
  • 860 Tapanã – UFPA
  • 869 Tapanã – Pres. Vargas
  • 889 Icoaraci – Centro (Centenário)
  • 906 Guajará – Ver-o-Peso
  • 908 Paar – Ceasa
  • 911 Icuí – Ver-o-Peso
  • 915 Águas Lindas – Pátio
  • 916 Águas lindas – Ver-o-Peso 1
  • 917 Distrito Industrial – Ver-o-Peso
  • 918 Marituba – Ver-o-Peso
  • 920 Curuçambá – Ver-o-Peso
  • 924 Dr. Almir Gabriel – Pres. Vargas
  • 964 Jaderlândia – Ver-o-Peso
  • 984 Rio 40 Horas – Pres. Vargas

Linhas que operam na avenida Júlio César

A avenida Júlio César é utilizada pelas seguintes linhas de ônibus:

  • 631 E. Marex – Ver-o-Peso
  • 632 E Marex – Felipe Patroni
  • 634 E. Marex – Arsenal
  • 635 CDP/Providência – Ver-o-Peso
  • 638 Pratinha – Presidente Vargas
  • 860 Tapanã – UFPA
  • 889 Icoaraci – Centro (Centenário)

Linhas que operam na avenida Dr. Freitas

Na avenida Dr. Freitas, as linhas de ônibus que operam na área de influência são:

  • 305 UFPa – Icoaraci
  • 442 Ceasa – Ver-o-Peso
  • 546 Sacramenta – Nazaré
  • 631 E. Marex – Ver-o-Peso
  • 860 Tapanã – UFPA
  • 908 Paar – Ceasa

Linhas que operam na avenida Arthur Bernardes

As linhas que fazem uso da avenida Arthur Bernardes, via que tem sido alvo de interdições durante a preparação da COP 30, são:

  • 871 Icoaraci – Ver-o-Peso
  • 638 Pratinha – Presidente Vargas
  • 757 Jardim Europa – Centro (A e B)
  • 643 Pratinha – UFPA

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

