Quais linhas de ônibus operam na área de influência da COP 30? Veja aqui!
Confira a lista de todos os ônibus que passam pelas principais avenidas que serão afetadas pela COP 30
O planejamento de como os ônibus irão circular na cidade durante a Conferência do Clima (COP 30) já começou. A Prefeitura de Belém divulgou uma lista completa dos ônibus que passam pelas principais avenidas próximas ao evento (Dr. Freitas, Senador Lemos, Pedro Álvares Cabral, Júlio César, Almirante Barroso e Arthur Bernardes).
É fundamental que usuários do transporte público saibam que muitas dessas rotas de ônibus irão sofrer alterações durante o período da Cúpula de Líderes e da COP 30. Para não ser pego de surpresa, confira quais linhas operam na área de influência do evento.
Linhas que operam na avenida Almirante Barroso
A avenida Almirante Barroso apresenta o maior número de linhas listadas na área de influência. As linhas que operam nesta via são:
- 305 UFPa – Icoaraci
- 321 UFPa – Cidade Nova VI
- 442 Ceasa – Ver-o-Peso
- 443 Pedreira – Lomas (E. Cunha)
- 546 Sacramenta – Nazaré
- 548 Jurunas – 305 Marambaia
- 632 E. Marex – Felipe Patroni
- 634 E. Marex – Arsenal
- 638 Pratinha – Pres. Vargas
- 663 Bengui – Felipe Patroni
- 664 Bengui – Ver-o-Peso
- 665 Cordeiro de Farias – Pres. Vargas
- 667 Cordeiro de Farias – Ver-o-Peso
- 754 Jardim Sideral – Ver-o-Peso
- 755 Jardim Sideral – Pça. D. Pedro II
- 767 Sideral – Pres. Vargas
- 768 Satélite – UFPA
- 783 Tenoné – Centro
- 860 Tapanã – UFPa
- 861 Tapanã – Ver-o-Peso
- 862 Tapanã – Felipe Patroni
- 866 Tapanã – Ver-o-Peso
- 872 Icoaraci – Almte. Barroso
- 879 Outeiro – São Brás
- 901 Cidade Nova V – Ver-o-Peso
- 902 Cidade Nova VI – Pres. Vargas
- 904 Cidade Nova VIII – Pres. Vargas
- 907 Paar – Ver-o-Peso
- 908 Paar – Ceasa
- 910 Marituba – Pátio Belém
- 912 Castanheira – Pátio Belém
- 914 Marituba – UFPA
- 915 Águas Lindas – Pátio Belém
- 916 Águas lindas – Ver-o-Peso
- 919 Curuçambá – Centro
- 922 Águas Lindas – Pres. Vargas
- 925 Dr. Almir Gabriel – Ver-o-Peso
- 926 Dr. Almir Gabriel – Pátio Belém
- 930 Icuí – Pres. Vargas
- 936 Marituba – Pátio Belém
- 940 Pedreira – Lomas (BR-316)
- 970 Mosqueiro – São Brás
- 977 Santa Bárbara – São Brás
- 980 Ananindeua – Pres. Vargas
- 985 Rio 40 Horas – Ver-o-Peso
- 986 Jibóia Branca – Ver-o-Peso
- 990 Distrito Industrial – Pátio Belém
- 992 Júlia Seffer – Pres. Vargas
- 993 Júlia Seffer – Pátio Belém
- 998 Maguari – Centro
Linhas que operam nas avenidas Senador Lemos / Pedro Álvares Cabral
As avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral compartilham uma extensa lista de linhas que atendem a região. São elas:
- 305 UFPa – Icoaraci
- 442 Ceasa – Ver-o-Peso
- 546 Sacramenta – Nazaré
- 631 E. Marex – Ver-o-Peso
- 635 CDP/Providência – Ver-o-Peso
- 666 Canarinho – Pres. Vargas
- 754 Jardim Sideral – Ver-o-Peso
- 758 Conjunto Maguari
- 785 Tenoné – Centro
- 795 Cabanagem – Pres. Vargas
- 860 Tapanã – UFPA
- 869 Tapanã – Pres. Vargas
- 889 Icoaraci – Centro (Centenário)
- 906 Guajará – Ver-o-Peso
- 908 Paar – Ceasa
- 911 Icuí – Ver-o-Peso
- 915 Águas Lindas – Pátio
- 916 Águas lindas – Ver-o-Peso 1
- 917 Distrito Industrial – Ver-o-Peso
- 918 Marituba – Ver-o-Peso
- 920 Curuçambá – Ver-o-Peso
- 924 Dr. Almir Gabriel – Pres. Vargas
- 964 Jaderlândia – Ver-o-Peso
- 984 Rio 40 Horas – Pres. Vargas
Linhas que operam na avenida Júlio César
A avenida Júlio César é utilizada pelas seguintes linhas de ônibus:
- 631 E. Marex – Ver-o-Peso
- 632 E Marex – Felipe Patroni
- 634 E. Marex – Arsenal
- 635 CDP/Providência – Ver-o-Peso
- 638 Pratinha – Presidente Vargas
- 860 Tapanã – UFPA
- 889 Icoaraci – Centro (Centenário)
Linhas que operam na avenida Dr. Freitas
Na avenida Dr. Freitas, as linhas de ônibus que operam na área de influência são:
- 305 UFPa – Icoaraci
- 442 Ceasa – Ver-o-Peso
- 546 Sacramenta – Nazaré
- 631 E. Marex – Ver-o-Peso
- 860 Tapanã – UFPA
- 908 Paar – Ceasa
Linhas que operam na avenida Arthur Bernardes
As linhas que fazem uso da avenida Arthur Bernardes, via que tem sido alvo de interdições durante a preparação da COP 30, são:
- 871 Icoaraci – Ver-o-Peso
- 638 Pratinha – Presidente Vargas
- 757 Jardim Europa – Centro (A e B)
- 643 Pratinha – UFPA
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
