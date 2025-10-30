Quais linhas de ônibus operam na área de influência da COP 30? Veja aqui!

O planejamento de como os ônibus irão circular na cidade durante a Conferência do Clima (COP 30) já começou. A Prefeitura de Belém divulgou uma lista completa dos ônibus que passam pelas principais avenidas próximas ao evento (Dr. Freitas, Senador Lemos, Pedro Álvares Cabral, Júlio César, Almirante Barroso e Arthur Bernardes).

É fundamental que usuários do transporte público saibam que muitas dessas rotas de ônibus irão sofrer alterações durante o período da Cúpula de Líderes e da COP 30. Para não ser pego de surpresa, confira quais linhas operam na área de influência do evento.

Linhas que operam na avenida Almirante Barroso

A avenida Almirante Barroso apresenta o maior número de linhas listadas na área de influência. As linhas que operam nesta via são:

305 UFPa – Icoaraci

321 UFPa – Cidade Nova VI

442 Ceasa – Ver-o-Peso

443 Pedreira – Lomas (E. Cunha)

546 Sacramenta – Nazaré

548 Jurunas – 305 Marambaia

632 E. Marex – Felipe Patroni

634 E. Marex – Arsenal

638 Pratinha – Pres. Vargas

663 Bengui – Felipe Patroni

664 Bengui – Ver-o-Peso

665 Cordeiro de Farias – Pres. Vargas

667 Cordeiro de Farias – Ver-o-Peso

754 Jardim Sideral – Ver-o-Peso

755 Jardim Sideral – Pça. D. Pedro II

767 Sideral – Pres. Vargas

768 Satélite – UFPA

783 Tenoné – Centro

860 Tapanã – UFPa

861 Tapanã – Ver-o-Peso

862 Tapanã – Felipe Patroni

866 Tapanã – Ver-o-Peso

872 Icoaraci – Almte. Barroso

879 Outeiro – São Brás

901 Cidade Nova V – Ver-o-Peso

902 Cidade Nova VI – Pres. Vargas

904 Cidade Nova VIII – Pres. Vargas

907 Paar – Ver-o-Peso

908 Paar – Ceasa

910 Marituba – Pátio Belém

912 Castanheira – Pátio Belém

914 Marituba – UFPA

915 Águas Lindas – Pátio Belém

916 Águas lindas – Ver-o-Peso

919 Curuçambá – Centro

922 Águas Lindas – Pres. Vargas

925 Dr. Almir Gabriel – Ver-o-Peso

926 Dr. Almir Gabriel – Pátio Belém

930 Icuí – Pres. Vargas

936 Marituba – Pátio Belém

940 Pedreira – Lomas (BR-316)

970 Mosqueiro – São Brás

977 Santa Bárbara – São Brás

980 Ananindeua – Pres. Vargas

985 Rio 40 Horas – Ver-o-Peso

986 Jibóia Branca – Ver-o-Peso

990 Distrito Industrial – Pátio Belém

992 Júlia Seffer – Pres. Vargas

993 Júlia Seffer – Pátio Belém

998 Maguari – Centro

Linhas que operam nas avenidas Senador Lemos / Pedro Álvares Cabral

As avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral compartilham uma extensa lista de linhas que atendem a região. São elas:

305 UFPa – Icoaraci

442 Ceasa – Ver-o-Peso

546 Sacramenta – Nazaré

631 E. Marex – Ver-o-Peso

635 CDP/Providência – Ver-o-Peso

666 Canarinho – Pres. Vargas

754 Jardim Sideral – Ver-o-Peso

758 Conjunto Maguari

785 Tenoné – Centro

795 Cabanagem – Pres. Vargas

860 Tapanã – UFPA

869 Tapanã – Pres. Vargas

889 Icoaraci – Centro (Centenário)

906 Guajará – Ver-o-Peso

908 Paar – Ceasa

911 Icuí – Ver-o-Peso

915 Águas Lindas – Pátio

916 Águas lindas – Ver-o-Peso 1

917 Distrito Industrial – Ver-o-Peso

918 Marituba – Ver-o-Peso

920 Curuçambá – Ver-o-Peso

924 Dr. Almir Gabriel – Pres. Vargas

964 Jaderlândia – Ver-o-Peso

984 Rio 40 Horas – Pres. Vargas

Linhas que operam na avenida Júlio César

A avenida Júlio César é utilizada pelas seguintes linhas de ônibus:

631 E. Marex – Ver-o-Peso

632 E Marex – Felipe Patroni

634 E. Marex – Arsenal

635 CDP/Providência – Ver-o-Peso

638 Pratinha – Presidente Vargas

860 Tapanã – UFPA

889 Icoaraci – Centro (Centenário)

Linhas que operam na avenida Dr. Freitas

Na avenida Dr. Freitas, as linhas de ônibus que operam na área de influência são:

305 UFPa – Icoaraci

442 Ceasa – Ver-o-Peso

546 Sacramenta – Nazaré

631 E. Marex – Ver-o-Peso

860 Tapanã – UFPA

908 Paar – Ceasa

Linhas que operam na avenida Arthur Bernardes

As linhas que fazem uso da avenida Arthur Bernardes, via que tem sido alvo de interdições durante a preparação da COP 30, são:

871 Icoaraci – Ver-o-Peso

638 Pratinha – Presidente Vargas

757 Jardim Europa – Centro (A e B)

643 Pratinha – UFPA

