O que vai mudar nas rotas dos ônibus para Outeiro e Icoaraci durante a COP 30? Veja aqui!

A Prefeitura de Belém anunciou alterações significativas nas rotas e nos pontos finais de linhas de ônibus que atendem os distritos de Outeiro e Icoaraci, em função das interdições programadas para a realização da Cúpula dos Líderes e da COP 30, durante o mês de novembro.

Se você utiliza o transporte público na capital paraense, confira abaixo todos os desvios temporários e as novas localizações dos pontos de parada para evitar transtornos durante o período dos eventos.

Período das alterações e locais afetados

As interdições e as consequentes mudanças nas rotas de ônibus serão realizadas no período de 4 a 22 de novembro.

Os locais afetados incluem os distritos de Outeiro e Icoaraci, além da rodovia Arthur Bernardes, no trecho compreendido entre a rodovia do Tapanã e a avenida Pedro Álvares Cabral.

Mudanças no distrito de Outeiro (Linha 879)

A principal alteração em Outeiro diz respeito à linha 879 (Outeiro – São Brás), que terá seu ponto terminal e itinerário modificados temporariamente.

Novo ponto terminal em Outeiro

O ponto terminal da linha 879 será transferido. Anteriormente localizado na av. BL-10, o novo ponto final passará para a av. Beira Mar com alameda Dr. Ubirajara Filho.

Novo itinerário (Desvio temporário)

A linha 879 passará por um desvio em seu itinerário, operando da seguinte forma temporária:

alameda Dr. Ubirajara Filho > rua São João > av. BL-10 > av. Beira Mar > rua Tranquilidade > av. Nossa Senhora da Conceição.

Alterações essenciais em Icoaraci (Linha 889)

No Distrito de Icoaraci, as mudanças afetam a linha 889 (Icoaraci/Centro – via Centenário), com modificações no ponto final e no percurso em ambos os sentidos.

Transferência do ponto final em Icoaraci

A linha 889 também terá o ponto final temporariamente alterado.

Ponto Anterior: O ponto final era na travessa do Cruzeiro (entre as ruas 2 de Dezembro e Santa Isabel).

O ponto final era na travessa do Cruzeiro (entre as ruas 2 de Dezembro e Santa Isabel). Novo Ponto Final: O ponto foi transferido para a travessa do Cruzeiro (entre as ruas Juvêncio Sarmento e 15 de Agosto).

Novo itinerário sentido Bairro/Centro

O percurso que leva os ônibus de Icoaraci em direção ao Centro também foi alterado.

Itinerário Antigo: tv. do Cruzeiro > rua 2 de Dezembro > av. Lopo de Castro > rua 8 de Setembro > av. Augusto Montenegro.

tv. do Cruzeiro > rua 2 de Dezembro > av. Lopo de Castro > rua 8 de Setembro > av. Augusto Montenegro. Novo Itinerário: O novo trajeto sai da rua 15 de Agosto > av. Lopo de Castro > rua 8 de Setembro > av. Augusto Montenegro.

Novo itinerário sentido Centro/Bairro

Para quem retorna do Centro para Icoaraci, o percurso também será modificado.

Itinerário Antigo: av. Augusto Montenegro > tv. São Roque > rua 2 de Dezembro > tv. do Cruzeiro.

av. Augusto Montenegro > tv. São Roque > rua 2 de Dezembro > tv. do Cruzeiro. Novo Itinerário: O novo trajeto será av. Augusto Montenegro > tv. São Roque > rua Padre Júlio Maria > tv. do Cruzeiro.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)