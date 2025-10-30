O que vai mudar nas rotas dos ônibus para Outeiro e Icoaraci durante a COP 30? Veja aqui!
A Prefeitura de Belém confirmou a transferência temporária dos pontos finais e desvios de itinerário das linhas 879 (Outeiro – São Brás) e 889 (Icoaraci/Centro)
A Prefeitura de Belém anunciou alterações significativas nas rotas e nos pontos finais de linhas de ônibus que atendem os distritos de Outeiro e Icoaraci, em função das interdições programadas para a realização da Cúpula dos Líderes e da COP 30, durante o mês de novembro.
Se você utiliza o transporte público na capital paraense, confira abaixo todos os desvios temporários e as novas localizações dos pontos de parada para evitar transtornos durante o período dos eventos.
Período das alterações e locais afetados
As interdições e as consequentes mudanças nas rotas de ônibus serão realizadas no período de 4 a 22 de novembro.
Os locais afetados incluem os distritos de Outeiro e Icoaraci, além da rodovia Arthur Bernardes, no trecho compreendido entre a rodovia do Tapanã e a avenida Pedro Álvares Cabral.
VEJA MAIS
Mudanças no distrito de Outeiro (Linha 879)
A principal alteração em Outeiro diz respeito à linha 879 (Outeiro – São Brás), que terá seu ponto terminal e itinerário modificados temporariamente.
Novo ponto terminal em Outeiro
O ponto terminal da linha 879 será transferido. Anteriormente localizado na av. BL-10, o novo ponto final passará para a av. Beira Mar com alameda Dr. Ubirajara Filho.
Novo itinerário (Desvio temporário)
A linha 879 passará por um desvio em seu itinerário, operando da seguinte forma temporária:
- alameda Dr. Ubirajara Filho > rua São João > av. BL-10 > av. Beira Mar > rua Tranquilidade > av. Nossa Senhora da Conceição.
Alterações essenciais em Icoaraci (Linha 889)
No Distrito de Icoaraci, as mudanças afetam a linha 889 (Icoaraci/Centro – via Centenário), com modificações no ponto final e no percurso em ambos os sentidos.
Transferência do ponto final em Icoaraci
A linha 889 também terá o ponto final temporariamente alterado.
- Ponto Anterior: O ponto final era na travessa do Cruzeiro (entre as ruas 2 de Dezembro e Santa Isabel).
- Novo Ponto Final: O ponto foi transferido para a travessa do Cruzeiro (entre as ruas Juvêncio Sarmento e 15 de Agosto).
Novo itinerário sentido Bairro/Centro
O percurso que leva os ônibus de Icoaraci em direção ao Centro também foi alterado.
- Itinerário Antigo: tv. do Cruzeiro > rua 2 de Dezembro > av. Lopo de Castro > rua 8 de Setembro > av. Augusto Montenegro.
- Novo Itinerário: O novo trajeto sai da rua 15 de Agosto > av. Lopo de Castro > rua 8 de Setembro > av. Augusto Montenegro.
Novo itinerário sentido Centro/Bairro
Para quem retorna do Centro para Icoaraci, o percurso também será modificado.
- Itinerário Antigo: av. Augusto Montenegro > tv. São Roque > rua 2 de Dezembro > tv. do Cruzeiro.
- Novo Itinerário: O novo trajeto será av. Augusto Montenegro > tv. São Roque > rua Padre Júlio Maria > tv. do Cruzeiro.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA